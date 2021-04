In coda per vaccinarsi al PalaTaurus, Asst: “Nessun intoppo nell’organizzazione”

Molti utenti in coda al Palataurus per effettuare la vaccinazione

L’azienda ospedaliera fa sapere che non si sono verificati disguidi nell’organizzazione

LECCO – Pomeriggio in coda, quello di venerdì, per diversi utenti che si sono recati al Palataurus di Lecco per effettuare la vaccinazione contro il Covid.

L’azienda ospedaliera di Lecco (ASST), che gestisce il centro vaccinale, smentisce però che ci siano stati disguidi o ‘intoppi’ da parte dell’organizzazione.

Proprio in questi giorni le linee vaccinali al palazzetto sono state incrementate, con il supporto degli operatori della clinica Mangioni e da lunedì con il personale della clinica Talamoni, aumentando quindi anche il numero di appuntamenti e l’affluenza di utenti al centro vaccinale.