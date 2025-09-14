In Confcommercio la mostra ‘QuasInedito’ ricorda il giornalista Sergio Zavoli

La mostra “QuasInedito” sarà visitabile negli orari di apertura delle sede di Confcommercio Lecco

La mostra inaugurata dalla figlia Valentina

LECCO – Un’occasione per sfogliare l’album di famiglia “grazie a 21 foto, come 21 è il giorno del compleanno di papà nato il 21 settembre del ‘23 a Ravenna”. Con queste parole Valentina Zavoli ha inaugurato sabato 13 settembre la mostra “QuasInedito” dedicata a suo padre Sergio e ospitata nella hall di Palazzo del Commercio sede di Confcommercio Lecco.

“Ogni foto ci porta nel suo mondo dall’infanzia con i fratelli ai viaggi alle sue amicizie”. Una esposizione, inserita nella rassegna Leggermente, organizzata da Assocultura Confcommercio Lecco, che punta a “coltivare una memoria lontana dalla iconografia classica di Sergio Zavoli”.

Al termine della breve cerimonia si è svolto, nella sala Affresco di Confcommercio Lecco il convegno dal titolo “Dal giornalismo di ieri ai giornalismi di oggi: l’esempio di Sergio Zavoli. Come è cambiato il “mestiere più bello del mondo”. A confrontarsi sul presente e sul futuro della informazione sono stati Lucia Codurelli, presidente del Fondo Zanetti e già parlamentare, e Vittorio Colombo, caporedattore del quotidiano La Provincia di Como. A moderare il confronto è stata Valentina Zavoli.

