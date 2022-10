I rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil sono stati ricevuti dal Prefetto Sergio Pomponio

“Le istituzioni sono tenute a un’azione coordinata, non solo di controllo e sanzionatoria, ma anche e soprattutto di prevenzione”

LECCO – Sono stati ricevuti oggi, 17 ottobre, dal Prefetto di Lecco Sergio Pomponio, i rappresentanti provinciali di Cgil, Cisl e Uil, che hanno sottoposto i dati relativi agli infortuni sul lavoro, in crescita, rispetto al 2021.

Molteplici le sollecitazioni portate dai sindacati all’attenzione del Prefetto: dai tavoli di confronto a livello territoriale alla proposta di vincolare i finanziamenti delle imprese agli investimenti in salute e sicurezza, oltre a un impulso netto dell’attività ispettiva. Nodale il tema della formazione, che non può ridursi a mera predisposizione di informazioni prive di autentico valore formativo.

E’ stato, pertanto, formulata e recepita, da parte del Prefetto, la proposta di attivare un confronto, a livello provinciale, tra istituzioni, rappresentanze datoriali e parti sociali per intraprendere iniziative a tutela dell’integrità psicofisica dei lavoratori. Tra i messaggi da promuovere, la non negoziabilità della sicurezza; valore non contrapponibile a un concetto sano di sviluppo economico e sociale.

“Un infortunio sul lavoro, da quelli meno gravi a quelli che si concludono in tragedia, è sempre un momento patologico del sistema, che non può lasciare indifferenti le istituzioni, le quali sono tenute a un’azione coordinata, non solo di controllo e sanzionatoria, ma anche e soprattutto di prevenzione – ha dichiarato il Prefetto Pomponio, che ha evidenziato come la cultura della legalità sia precondizione e garanzia della sicurezza sul lavoro -. Legalità che può essere tutelata in vari modi, dalla sottoscrizione di protocolli, a un attento controllo dei costi del personale o della sicurezza da parte delle commissioni di gara in caso di gare d’appalto”.

Unanime la convinzione che i controlli ispettivi costituiscano uno strumento di prevenzione e contrasto, che va potenziato e salvaguardato da riduzioni della spesa pubblica.