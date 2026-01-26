In lista d’attesa dal 2018. Asst Lecco risponde: “Necessità cliniche complesse”

La risposta di Asst Lecco sul caso del paziente in lista d’attesa dal 2018 per un’ernia inguinale

Il caso è stato sollevato da Sportello Salute Lecco

LECCO – “Necessità cliniche complesse”. E’ la ragione, addotta da Asst Lecco, dietro al ritardo, ormai prossimo agli 8 anni, con cui sta suo malgrado facendo i conti un paziente che, dal 2018, aspetta di essere sottoposto a un intervento di ernia ombelicale.

Un caso sollevato da Sportello Salute Lecco a cui il lecchese si è rivolto per cercare di sbloccare l’eclatante situazione delle liste d’attesa.

Chiamata in causa, Asst Lecco ha risposto fornendo la relazione del direttore della Chirurgia generale dell’ospedale Manzoni da cui “risulta che il paziente è stato inserito in lista d’attesa dal marzo 2018 per intervento di plastica erniaria.

Il tempo intercorso dalla prima indicazione di intervento non è però solo dovuto a liste d’attesa, ma principalmente a necessità cliniche complesse che non garantiscono condizioni di sicurezza per l’esecuzione dell’operazione a breve termine”.