La pagina era stata aperta il 1° agosto 2020 da tre erbesi, Elisabetta Aquaro, Cinzia Bolognesi e Luca Nava

“Volevamo condividere le bellezze della nostra Regione, grazie a tutti del meraviglioso supporto”

ERBA/LECCO – 50.750 iscritti in poco più di 7 mesi, un ritmo di quasi mille nuovi iscritti al giorno e un numero di interazioni (commenti, post, condivisioni etc) che negli ultimi 28 giorni ha superato i 252 mila scambi. Il gruppo facebook ‘In Lombardia non c’è il mare ma…’ raccoglie sempre più seguaci tra la soddisfazione dei suoi fondatori, gli erbesi Elisabetta ‘Betty’ Aquaro, Cinzia Bolognesi e Luca Nava.

“Siamo felicissimi e anche increduli, quando abbiamo aperto il gruppo, lo scorso agosto, non avremmo mai immaginato di raggiungere in così poco tempo tanti iscritti, per noi è una grande gioia vedere tanto entusiasmo e voglia di condividere i luoghi più belli della nostra Lombardia” ha commentato Betty Aquaro.

Era il 1° agosto 2020 quando la pagina facebook è stata aperta: “Era il periodo nel quale, terminato il lockdown, si iniziava a parlare di spostamenti anche in vista delle vacanze estive. Non mi piaceva sentire al telegiornale che alcune regioni di mare non volevano i lombardi a causa del Covid: non è stata scelta di nessuno ammalarsi e non è colpa di nessuno se la Lombardia è stata la regione più colpita. Sono stati mesi durissimi e tristi, tutta quella discriminazione gratuita proprio non mi piaceva. Di ritorno da una passeggiata da San Salvatore, sopra Crevenna (frazione di Erba), mi sono fermata ad ammirare il panorama, pensando ‘è vero, in Lombardia non abbiamo il mare, ma guarda qua, non ci manca niente’. ”

Così, dopo un breve confronto con gli amici Cinzia e Luca, viene lanciato il gruppo facebook: i primi post con le foto degli scorci più belli della Lombardia non tardano ad arrivare. Non solo laghi, fiumi e montagne, ma anche città, luoghi nascosti, attività da praticare e molto altro. In pochissimi giorni gli iscritti superano le mille unità e a settembre i fondatori del gruppo riescono anche ad organizzare qualche gita nella zona dell’erbese per fare conoscere i posti condivisi in foto su facebook. Poi l’arrivo della seconda ondata di Covid costringe a tornare a scoprire le bellezze della Lombardia attraverso lo schermo.

“La cosa bella è che nel gruppo si è creato proprio un clima di condivisione e collaborazione, praticamente nessuna polemica e solo tanta voglia di raccontarsi il territorio. Spesso le persone chiedono consigli su attività da fare e luoghi dove mangiare, per dire, ci sono sempre tante idee e spunti” ha raccontato Betty. “Non nascondo a volte sia impegnativo stare dietro a tutto, in particolare ora che i numeri sono così elevati. Sia io che Cinzia che Luca impegniamo quasi tre ore della nostra giornata per la gestione del gruppo, la cosa più difficile è gestire i post fuori tema o eventuali commenti polemici e inappropriati, ma devo dire che tutti si comportano benissimo e le eccezioni sono poche. Ecco, l’unica cosa che abbiamo fatto per ‘toglierci’ un po’ di lavoro è stata quella di automatizzare l’approvazione delle iscrizioni, pochi giorni fa è stato folle, ogni ora avevamo circa 350 nuove richieste!”.

Un ‘boom’ improvviso che anche Betty fatica a spiegarsi: “Di recente, il 2 maggio scorso per l’esattezza, un membro del gruppo ha postato questa foto stupenda del ghiacciaio del Fellaria in Valmalenco, scrivendo ‘In Lombardia c’è una piccola Islanda’. Quel singolo post ha letteralmente spopolato, le condivisioni sono state quasi sette mila e i commenti oltre 300. Forse questo ha dato ancora più visibilità al gruppo, non lo sappiamo, sta di fatto che dopo quel post le richieste di iscrizioni si sono moltiplicate in pochissimo tempo”.

Qualche curiosità: le principali iscrizioni, 49.350, sono di utenti dall’Italia, seguono Svizzera (170), Regno Unito (52), Francia (52), Spagna (46). Le principali città degli iscritti sono Milano (4.613), Como (3.370), Erba (1.871), Lecco (1.267) e Bergamo (1.011).

E ora? “Ora andiamo avanti, puntiamo ai 100 mila iscritti – ha concluso Betty che da poco tiene una rubrica su Milano Beat Radio, ogni martedì e giovedì alle 8.15, dedicata proprio alle bellezze della Lombardia – da parte mia, di Cinzia e Luca un grandissimo ringraziamento a tutta la famiglia di ‘In Lombardia non c’è il mare ma…’ per questo traguardo raggiunto insieme. Speriamo, pandemia permettendo, di riprendere al più presto con qualche gita alla scoperta del nostro territorio!” ha concluso.