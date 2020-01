In Lombardia si torna a respirare. Scesi i livelli di Pm10

Polveri sottili, valori sotto i limiti in quasi tutta la Regione

A Lecco media Pm10 ben lontana dalla soglia di allarme

LECCO – Dopo settimane di smog oltre le soglie, i livelli di Pm10 sono finalmente rientrati in tutta la Lombardia o quasi.

È infatti bastato un rimescolamento dell’atmosfera e qualche debole vento per portare i valori sotto i limiti di 50 µ/m3 ad eccezione della parte sud ovest della Regione, in particolare la provincia di Pavia. Lo sottolineano da Regione Lombardia annunciando il riazzero del conteggio dei giorni di superamento.

Ora si attende il secondo giorno consecutivo con i valori sotto la soglia per sospendere le misure temporanee di primo livello, entrate in vigore a Milano e in altre città lombarde. Non a Lecco dove non è stato fortunatamente necessario: nella giornata di oggi, giovedì, le concentrazioni medie di Pm10 a Lecco sono sotto i 10 µ/ m3, a Valmadrera 13 µ/ m3, leggermente più alti i dati registrati a Merate 33 µ/ m3, comunque al di sotto del limite dei 50 µ/ m3.

“Come abbiamo sempre sostenuto – ha detto l’assessore regionale all’Ambiente e Clima, Raffaelle Cattaneo – fa molto di più un soffio di vento rispetto ai blocchi del traffico. Nella giornata di ieri, pur in presenza del traffico sostenuto tipico dei giorni feriali, ma con condizioni meteo favorevoli, i valori del Pm10 sono rientrati in tutta la Regione e, a Milano, sono scesi a 36,1 µ/ m3. Poiché per domenica sono previsti condizioni meteo favorevoli alla dispersione degli inquinati, se i valori del Pm10 scenderanno ulteriormente a Milano, sappiamo già quale sarà la vera causa. Non certo il blocco del traffico”.

“Ciò che serve per migliorare la qualità dell’aria – ha continuato Cattaneo – sono misure strutturali ed eque, come quelle adottate in questi anni da Regione Lombardia e come il provvedimento sulle caldaie annunciato dal sindaco Sala, e non misure spot ed estemporanee che non hanno alcuna efficacia”