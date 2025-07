In pensione Graziella, storico volto della libreria sociale Mascari5

Domani, giovedì, sarà il suo ultimo giorno di lavoro

Per 40 anni “un punto di riferimento per comunità e quartiere”

LECCO – Giovedì 31 luglio sarà l’ultimo giorno in cui clienti, volontari e amici della libreria sociale Mascari5 di Lecco, potranno trovare in negozio la libraia Graziella Mauri che entra in pensionamento dopo tanti anni di costante e prezioso impegno lavorativo. La libreria Mascari5 – libri, cose, persone, gestita dal 2015 dalla Cooperativa sociale La Vecchia Quercia, ha alle spalle ben 60 anni di storia: affonda infatti le proprie radici nell’ex Libreria San Nicolò “Buona Stampa”, realtà nata per volontà di Monsignor Enrico Assi e, da allora, divenuta punto di riferimento culturale per molti cittadini lecchesi. Introdotta nella vita della libreria nell’ormai lontano 1985 dalla sig.ra Enrica, già attiva alla “Buona Stampa”, Graziella ha saputo, in questi anni, continuare a coltivare lo spirito e l’identità storica della libreria coniugandoli con la nuova dimensione di “libreria sociale”.

“Graziella, in tutti questi anni” racconta la collega Antonella Gabriele “ha saputo, oltre che lavorare con professionalità e competenza, agire un ruolo sociale importante: con una parola simpatica o un’attenzione particolare, è riuscita a prendersi cura di tutte le persone che frequentano la libreria: dai sacerdoti del territorio ai catechisti, dagli anziani alle persone con disabilità, dai bambini ai loro genitori. E’ stata una presenza costante e sempre disponibile con tutti: un punto di riferimento per il quartiere e la comunità, per quarant’anni.”

Anche se Graziella non sarà più presente ogni giorno in libreria, clienti e colleghi sperano che l’ex libraia possa continuare a rimanere connessa a questa peculiare realtà sociale della città di Lecco, e le augurano di vivere un periodo di meritato riposo ricco di soddisfazioni, serenità e nuove esperienze.