In Piazza Cermenati la Lucia del Giglio: “Tanti nastri per dare voce a tante voci”

Inaugurata in piazza Cermenati l’installazione condivisa degli over 60 del Giglio

Il progetto “Ampio respiro”, un’opera collettiva per una narrazione collettiva

LECCO – Resterà in piazza Cermenati per tutto il mese di luglio la Lucia inaugurata questa mattina, venerdì, che è parte del progetto “Ampio Respiro” promosso dal Giglio, centro ricreativo per over 60 di Pescarenico con la collaborazione dall’associazione Imbarcazioni storiche del Lario e laghi minori che ha messo a disposizione la tradizionale imbarcazione lecchese.

Come in un ampio respiro e come accade con le preghiere tibetane, nastri colorati ancorati all’imbarcazione vibrano nell’aria con pensieri, ricordi, emozioni e nomi di chi non c’è più, sia per ricordare, sia lasciare andare: i fili tesi rappresentano il contatto e la relazione con il conosciuto, con le proprie radici, mentre i nastri colorati che vibrano nell’aria muovono pensieri, ricordi, emozioni e vissuti, che consentono alle persone di confrontarsi con la propria relatività.

Un modo per raccontare i difficili mesi della quarantena come spiegato dall’assessore comunale Riccardo Mariani, intervenuto all’inaugurazione.

L’iniziativa, promossa dal Giglio, nasce infatti dal desiderio di condividere e ricordare ciò che l’emergenza coronavirus ha scatenato in ciascuno di noi, partendo dai pensieri raccolti attraverso i contatti telefonici mantenuti con molti over 60 di Lecco.

Anche il materiale con il quale sarà allestita l’imbarcazione è frutto del lavoro collettivo delle persone che hanno risposto in questa ultima fase alla chiamata del Giglio: anziani, individui e associazioni, realtà differenti che rendono ancor più variegata quest’opera. L’installazione sarà infine in perenne movimento e crescita, grazie ai contributi di tutti coloro i quali vorranno farne parte.