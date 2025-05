In Piazza Garibaldi la Festa dello Studente, consegnata la Costituzione ai neo 18enni

L’annuale appuntamento è stato molto partecipato

Sul palco giovani a confronto con le istituzioni

LECCO – Studenti protagonisti in Piazza Garibaldi venerdì pomeriggio in occasione della Festa dello Studente 2025, annuale iniziativa delle scuole in collaborazione con la Consulta provinciale degli studenti e del Comune di Lecco. La giornata, molto partecipata, è stata anche occasione di confronto tra i giovani e le istituzioni.

In un video i ragazzi hanno raccolto idee, proposte e suggerimenti per rendere la città un luogo sempre migliore e a misura di giovani.

Costruttivo il confronto con il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni che ha dialogato direttamente con i giovani di diversi temi, tra cui quello del volontariato e, particolarmente sentito, della sicurezza.

Due le parole chiavi sottolineate dal sindaco: prevenzione e collaborazione. “Come Comune segnaliamo prontamente alle forze dell’ordine tutte quelle situazioni che in qualche modo minano il quieto vivere in città ma il lavoro che va svolto è molto più grande e riguarda diversi ambiti. L’impegno c’è e tutti possiamo contribuire”.

Il pomeriggio è stato animato da esibizioni musicali (sul palco di Piazza Garibaldi sono saliti Errata Corrige Band e Bachelet School Band), a conclusione della giornata la consegna della Costituzione ai neodiciottenni lecchesi, un invito a partecipare alla vita democratica del paese: “Con il voto esprimete anche la vostra responsabilità civica – ha detto il sindaco – fondamentale esercizio di democrazia”.

GALLERIA FOTOGRAFICA (a cura di Giancarlo Airoldi)