In piazza la Festa della Polizia, 14 agenti premiati dal Questore

Le celebrazioni a Lecco per il 171esimo anniversario della Polizia di Stato

Studenti in visita agli stand in piazza Garibaldi, la cerimonia istituzionale e la premiazione degli agenti

LECCO – Una festa condivisa con la cittadinanza quella che la Questura di Lecco ha voluto celebrare questa mattina, mercoledì, in onore dei 171 anni di fondazione della Polizia di Stato: in piazza Garibaldi sono stati allestiti gli stand delle diverse specialità della polizia, dalla scientifica alla stradale, dalla polfer al nucleo cinofili, le volanti, i mezzi di intervento e le strumentazioni esposte per essere conosciute da vicino dai lecchesi e soprattutto dai più piccoli.

Ad essere coinvolti in questa giornata, infatti, sono stati i giovanissimi alunni della scuola elementare Aldo Moro di Malgrate che, indossando i cappellini della Polizia di Stato, hanno visitato gli espositori, partecipando alle attività proposte. Gli stessi studenti hanno esposto i loro lavoretti realizzati nei giorni scorsi in classe per ringraziare gli agenti per il loro servizio alla comunità.

Un modo diverso dal passato per celebrare insieme l’anniversario della Polizia, pur non mancando anche oggi la parte più tradizionale e istituzionale della celebrazione, che si è svolta nel vicino Palazzo del Commercio.

“Esserci sempre” è il motto che ha contraddistinto anche questa ricorrenza ed è stato rimarcato dallo stesso questore Ottavio Aragona nel suo intervento: “Siamo consapevoli che nessun risultato sia mai sufficiente per soddisfare la sensazione di sicurezza nei cittadini, ma è certo che la Polizia di Stato si prodiga con ogni sforzo per la sicurezza pubblica, sia preventiva che repressiva”.

“Sicurezza e legalità – ha aggiunto il questore – sono facce della stessa medaglia, senza l’una non vi è l’altra”.

Aragona ha ringraziato le istituzioni presenti, gli agenti e i loro familiari “per il sacrificio in termini di tempo che comporta questo lavoro” e ha ricordato i momenti salienti dell’anno trascorso, dai controlli straordinari contro lo spaccio ai servizi d’ordine per gli importanti eventi che hanno contraddistinto il 2022, dal Nameless al raduno degli Alpini e il centenario Moto Guzzi all’intitolazione del lungolago di Colico al compianto agente Francesco Pischedda.

Guardando ai dati dei reati (qui l’articolo) il questore ha evidenziato un lieve incremento (+2,5%) dei reati in provincia, “valore che sale a circa il 13% nel caso dei furti e al 44% nel caso delle rapine. Di contro e probabilmente favorito da un costante ritorno alla normalità dei rapporti sociali e interpersonali, la voce relativa alle truffe e frodi informatiche ha subito un decremento di circa il 14%”.

Invariato il dato relativo agli arresti mentre quello delle persone denunciate in stato di libertà ha subito un incremento di circa il 14%.

“L’attività di prevenzione attuata dalla Polizia di Stato è rimasta comunque a livelli di assoluta incisività anche in considerazione del sempre più rilevante ritorno alla normalità dopo la gravissima pandemia che ha condizionato pesantemente la vita sociale”.

Encomi e lodi agli agenti

Sono 14 gli agenti che quest’anno hanno ricevuto un riconoscimento per meriti di servizio. A premiarli, insieme al questore, le autorità istituzionali del territorio.

ATTESTATO DI PUBBLICA BENEMERENZA AL MERITO CIVILE

conferito al Vice Ispettore della Polizia di Stato Michele Vasta

Per aver salvato un uomo privo di sensi gettandosi nel fiume Adda senza esitazione ed incurante del pericolo per trascinarlo a riva.

Esempio di coraggio, determinazione ed audacia.

Lecco, 7 aprile 2015.

ENCOMIO SOLENNE

conferito al Vice Ispettore della Polizia di Stato Emilio De Gregorio

Evidenziando elevate capacità professionali e non comune determinazione operativa espletava un’attività di polizia giudiziaria, che consentiva di disarticolare più sodalizi criminali dediti alla detenzione ai fini di spaccio di cocaina, eroina e hashish nei territori delle province di Lecco, Como, Varese, Monza Brianza e Milano.

Lecco, 17 luglio 2018.

ENCOMIO

conferito all’Ispettore della Polizia di Stato Roberto Pierangelini e al Vice Sovrintendente della Polizia di Stato Renata Esposito Luzzi

Evidenziando spiccate qualità professionali, l’uno coordinava e l’altro espletava un’attività di polizia giudiziaria, che si concludeva con l’arresto di tre giovani, responsabili di rapina in danno di uno studente.

Lecco, 22 dicembre 2018.

ENCOMIO

conferito all’Assistente della Polizia di Stato Mauro Andrea Fantinato

Evidenziando spiccate capacità professionali ed operative espletava un’attività di polizia giudiziaria, che consentiva di disarticolare più sodalizi criminali dediti alla detenzione ai fini di spaccio di cocaina, eroina e hashish nei territori delle province di Lecco, Como, Varese, Monza Brianza e Milano.

Lecco, 17 luglio 2018.

LODE

conferita al Commissario Capo della Polizia di Stato dott. Gianluca Gentiluomo

Evidenziando capacità professionali, dirigeva un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto di tre individui, responsabili, in concorso tra loro, del reato di truffa aggravata ai danni di persone anziane e fragili.

Rovigo, 20 luglio 2018.

LODE

conferita al Vice Commissario della Polizia di Stato dott. Pierluigi Danza

all’Ispettore della Polizia di Stato Vincenzo Mazzilli e all’Assistente Capo Coordinatore della polizia di Stato Antonio Tamussin

Evidenziando qualità professionali, coordinava l’uno ed espletavano gli altri un’attività di polizia giudiziaria, che si concludeva con l’arresto di tre giovani, responsabili di rapina in danno di uno studente.

Lecco, 22 dicembre 2018.

LODE

conferita all’Ispettore della Polizia di Stato Andrea Rados

Evidenziando spiccate capacità professionali ed impegno coordinava un’attività di polizia giudiziaria, che consentiva di disarticolare più sodalizi criminali dediti alla detenzione ai fini di spaccio di cocaina, eroina e hashish nei territori delle province di Lecco, Como, Varese, Monza Brianza e Milano.

Lecco, 17 luglio 2018.

LODE

conferita al Vice Sovrintendente Polizia di Stato Nicola Maini

Evidenziando capacità professionali, si distingueva in una attività di indagine che consentiva di individuare l’autore della violenza sessuale commessa ai danni di una giovane disabile.

Bolzano (BZ) 14 aprile 2018.

LODE

conferita all’Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato Claudia Allegra

Evidenziando qualità professionali, espletava un’attività di ordine pubblico inerente le operazioni di sgombero e messa in sicurezza di uno stabile sito nel centro cittadino, occupato abusivamente dall’ottobre 2013.

Roma, 24 agosto 2017.

LODE

conferita all’Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato Andrea Valentini

Evidenziando capacità professionali, si distingueva in una attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto in flagranza di due soggetti, responsabili di detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti. Nella circostanza, procedeva al sequestro di quasi 5,5 chilogrammi di hashish e della somma di circa seimila euro.

Merone (CO) 31 luglio 2018.

LODE

conferita all’Agente Scelto della Polizia di Stato Tommaso Ledonne

Evidenziando qualità professionali, espletava un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto di un cittadino magrebino, resosi responsabile di rapina ai danni di un giovane.

Bergamo, 5 marzo 2018.