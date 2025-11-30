In Piazza Mazzini si accende il grande albero di Natale, tra lo stupore di grandi e piccoli

Lo storico cedro addobbato anche quest’anno da Ltm con 8 km di luminarie

“Che queste feste siano davvero di comunità, si riscopra la bellezza della solidarietà”

LECCO – Tornano a brillare le luci del grande albero di Natale in Piazza Mazzini acceso questa sera, domenica 30 novembre, alle 18 alla presenza di tanti cittadini che non hanno voluto mancare a un momento diventato oramai simbolico del periodo festivo in città.

Lo storico cedro che campeggia da oltre 150 anni in Piazza Mazzini, alto 18 metri, è stato addobbato grazie a LTM (Lecchese Turismo Manifestazioni) da ben 8 chilometri di luminarie. Il conto alla rovescia è stato scandito dall’entusiasmo dei tanti bimbi presenti che, col naso all’insù e pieni di meraviglia, hanno atteso l’accensione, accolta dagli applausi.

Il momento è stato allietato dalla musica della Filarmonica Verdi di San Giovanni, presente anche il prevosto di Lecco Don Bortolo Uberti per la consueta benedizione: “L’albero illuminato ci dice chi siamo e cosa abbiamo nel cuore, non è solo un gesto di folklore – ha detto -. La bellezza di questo albero sta nelle sue luci e nei suoi rami che singolarmente non sarebbero straordinari. Che queste feste siano davvero di comunità, si riscopra la bellezza della solidarietà”.

Il presidente di Ltm, Salvatore Cappello ha salutato e ringraziato i tanti volontari, mentre il Prefetto di Lecco, Paolo Ponta si è soffermato sulla bellezza: “Accendere un albero ha un significato, non solo commerciale. Le vie sono piene di persone che vogliono passeggiare e vedere le luminarie, accendere un albero significa ritornare alla bellezza in un momento in cui purtroppo imperversano le guerre. Significa accendere la speranza di un futuro migliore”.

Presente anche l’amministrazione comunale, con la Vicesindaco Simona Piazza: “L’accensione dell’albero è un simbolo delle festività, di coesione per una città più serena – commenta – le luci aiutano, ma dobbiamo avere la voglia di guardare avanti per il bene di Lecco. Ieri abbiamo inaugurato il Teatro Sociale, oggi accendiamo anche l’albero”.

“Voglio ringraziare in modo speciale Alfredo Polvara (di Ltm ndr) – è intervenuto il consigliere regionale Mauro Piazza – l’albero è stato realizzato con cura straordinaria ed è un riferimento importante per le nostre feste. Godiamoci la città che si fa bella in attesa del Natale”.

Ad accendere le luci dell’albero e dare ufficialmente il via al periodo natalizio cittadino il consigliere regionale Giacomo Zamperini e i bambini presenti in piazza.