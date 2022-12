In piazza V Alpini a Germanedo la “Festa di Comunità”

Oggi si è svolta l’iniziativa che rientra nel progetto The Factory

LECCO – Si è svolta oggi la “Festa di Comunità” nel rione di Germanedo, che rientra nel progetto “The Factory” e dalla sua rete progettuale che ha coinvolto diversi cittadini, progetto che ha come ente capofila il Centro di Formazione Professionale Consolida.

Location della festa è stata Piazza V Alpini dove, a partire dalle 14.00 fino alle 16.30, è stato possibile scoprire le nuove opportunità offerte dal progetto e dagli enti che ne fanno parte, tra cui laboratori dedicati ai giovani, visite in azienda, occasioni di volontariato, di formazione e svago organizzate dalle associazioni attive nel quartiere. L’occasione ovviamente è servita anche per il tradizionale scambio di auguri.

In piazza sono state esposte le foto raccolte con l’iniziativa del Photovoice lanciata a settembre ed è stato chiesto ai cittadini di esprimere la propria opinione rispetto ai luoghi da valorizzare all’interno dei rioni di Belledo, Germanedo e Caleotto.

La “Festa di Comunità” è stata inoltre l’occasione anche per fare qualche regalo solidale, oltre che per gustare prodotti offerti dai commercianti della piazza e dal progetto “Save The Food” per il recupero alimentare. I più piccoli, inoltre, hanno partecipato gratuitamente ad un laboratorio creativo per produrre addobbi natalizi.