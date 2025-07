In Prefettura firmati i nuovi Patti per la Sicurezza Urbana

Nei comuni di Merate, Carenno, Pescate, Perledo e Nibionno

Collaborazione sempre più stretta tra istituzioni e cittadini

LECCO – Si è svolto questa mattina, presieduto dal Prefetto Sergio Pomponio, il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, alla presenza dei Sindaci dei Comuni di Merate, Carenno, Pescate, Perledo e Nibionno. Nel corso dell’incontro sono stati valutati e approvati i progetti di videosorveglianza preparati dai cinque Comuni per partecipare al bando di finanziamento del Ministero dell’Interno.

I progetti, elaborati tenendo conto delle specifiche esigenze territoriali, sono risultati conformi agli standard tecnici richiesti per garantire impianti funzionali ed efficaci.

In occasione della riunione, il Prefetto Pomponio e i Sindaci hanno sottoscritto i Patti per la sicurezza urbana, strumenti che mirano a intensificare la collaborazione tra le Forze di polizia e le Polizie locali, migliorando lo scambio informativo e il coordinamento operativo contro la criminalità diffusa e predatoria.

Gli accordi individuano le aree comunali più critiche, prevedendo un monitoraggio mirato a prevenire fenomeni quali spaccio di stupefacenti, furti, vandalismi e abbandono di rifiuti. Particolare attenzione è dedicata all’installazione di telecamere OCR per il controllo automatizzato delle targhe, posizionate strategicamente ai varchi principali di accesso e uscita dai territori.

I progetti comunali nel dettaglio:

Merate: estensione del sistema esistente con 12 nuove postazioni e 26 telecamere (2 delle quali con 4 ottiche), per 32 flussi video complessivi. Il sistema esistente per lettura targhe resta invariato.

Carenno: 7 nuove postazioni di videosorveglianza per monitorare zone ad alta affluenza pedonale e traffico, oltre a aree sensibili a vandalismi e degrado ambientale.

Pescate: installazione di 30 nuove telecamere di contesto e 2 varchi per lettura automatica delle targhe, integrati con un server dedicato e una piattaforma VMS avanzata per migliorare ulteriormente il controllo del territorio.

Perledo: nuove postazioni con doppia funzione: controllo automatico delle targhe e videosorveglianza ambientale, per contrastare abbandono di rifiuti, vandalismi e microcriminalità, tutelando così spazi pubblici e aree ricreative.

Nibionno: ampliamento della videosorveglianza con 11 telecamere fisse e 4 OCR per lettura targhe, distribuite in sei punti strategici. Previsto anche l'aggiornamento tecnologico della centrale operativa della Polizia Locale.

Il Prefetto Pomponio ha sottolineato l’importanza di questi interventi: “La sicurezza urbana non si garantisce solo con misure repressive, ma con strumenti tecnologici evoluti e una collaborazione sempre più stretta tra istituzioni e cittadini. Questi progetti non sono semplici installazioni di telecamere, ma un investimento strategico per comunità più connesse, sicure e resilienti”.