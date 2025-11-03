In questura l’omaggio ai caduti della Polizia di Stato

In occasione della ricorrenza della commemorazione dei defunti del 2 novembre

Un pensiero particolare è stato rivolto all’Assistente Francesco Pischedda morto nel 2017

LECCO – Nel pomeriggio di ieri, in occasione della ricorrenza della commemorazione dei defunti del 2 novembre, nel piazzale della Questura, il Questore della Provincia di Lecco Stefania Marrazzo ha reso omaggio ai Caduti della Polizia di Stato con la deposizione di una corona d’alloro, alla presenza del Vice Prefetto Vicario di Lecco Marcella Nicoletti, del Presidente Provinciale ANPS Salvatore Miceli, di una rappresentanza dei Funzionari e del personale in servizio della Questura, della Polizia Stradale e Polizia Ferroviaria.

A seguire, ha avuto luogo un breve momento di preghiera a cura del Cappellano della Polizia di Stato Don Andrea Lotterio in ricordo dei Caduti della Polizia di Stato.

Un pensiero particolare è stato rivolto all’Assistente Francesco Pischedda, la cui giovane vita fu interrotta la notte tra il 2 ed il 3 febbraio 2017, durante un inseguimento di un’autovettura rubata in fuga sulla SS36, ai militari dell’Arma dei Carabinieri che hanno di recente perso la vita nell’espletamento del loro dovere e, infine, al poliziotto Aniello Scarpati, venuto a mancare nei giorni scorsi a Torre del greco (NA), mentre era di pattuglia su una Volante per garantire la sicurezza in città.