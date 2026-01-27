In tanti a Erve per la mostra della scuola primaria “Entra, osserva, comprendi”

Un’occasione per entrare concretamente nella vita della scuola

Prima scuola primaria pubblica a metodo Montessori della provincia di Lecco

ERVE – Sabato 24 gennaio, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18, la scuola primaria di Erve ha aperto le sue porte al pubblico in occasione della mostra “Entra, osserva, comprendi”. Nonostante una leggera nevicata, l’affluenza è stata significativa: i visitatori non sono arrivati solo da Erve, ma anche dai paesi vicini e da altre realtà del territorio, a conferma dell’interesse suscitato da un appuntamento ormai riconosciuto e atteso.

La mostra Montessori, che si svolge come di consueto ogni anno nel mese di gennaio ed è inserita nel progetto educativo “Diamogli il mondo”, ha offerto l’occasione di entrare concretamente nella vita della scuola, prima scuola primaria pubblica a metodo Montessori della provincia di Lecco.

Il percorso espositivo ha accompagnato i visitatori tra materiali, installazioni e pannelli fotografici, pensati per raccontare in modo semplice e accessibile il lavoro quotidiano dei bambini e delle insegnanti.

Tra le installazioni proposte, l’area di italiano con L’albero dei verbi; l’area di educazione cosmica, con La storia del grande fiume e il tellurio; e l’area matematica, con il Gioco della Banca e l’installazione dedicata al volume, che ha mostrato come i bambini arrivino alla comprensione della misura dello spazio attraverso l’esperienza concreta.

Accanto ai percorsi disciplinari, la mostra ha dato spazio anche a lavori dal forte valore simbolico ed educativo, come L’Albero delle Radici e delle Ali, nato da una riflessione sull’identità e sulle proprie origini, e la Spirale di Luce, momento di condivisione e partecipazione collettiva.

I pannelli fotografici hanno permesso ai visitatori di osservare come i materiali Montessori vengono realmente utilizzati dai bambini, rendendo visibile il processo di apprendimento e il clima di lavoro che caratterizza le classi.

Il progetto è portato avanti da un team docente interamente formato al metodo Montessori: Azzurra Salotto, formatrice della Rete Montessori (Re.Mo.) nell’area matematica, Anna Rosa Cusumano, responsabile di plesso, ed Elena Valsecchi.

“Un ringraziamento particolare all’Amministrazione Comunale, che sostiene la scuola e il progetto Montessori in ogni occasione, riconoscendone il valore educativo e il ruolo centrale all’interno della comunità. La giornata ha restituito l’immagine di una scuola viva, capace di aprirsi e raccontarsi, mettendo al centro il bambino, l’esperienza e il legame con il territorio”.