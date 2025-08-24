In tanti al tradizionale ritrovo di Piano Fieno per ricordare l’amico Fabio Pozzi

Nemmeno la pioggia è riuscita a fermare il sentito appuntamento

Gli amici di Acquate hanno ricordato anche Claudio, Matteo e Paola

LECCO – Nemmeno il brutto tempo di questa mattina è riuscito a fermare il tradizionale appuntamento al baitello di Piano Fieno (località in prossimità dei Piani d’Erna) che, ogni 24 agosto, viene organizzato in memoria di Fabio Pozzi, giovane di Acquate scomparso prematuramente nel 2016 a soli 40 anni, a seguito di uno shock anafilattico causato dalla puntura di un insetto.

A causa della pioggia gli amici si sono dapprima ritrovati alla chiesetta dei Piani d’Erna dove don Riccardo ha celebrato la Santa Messa, quindi il gruppo si è trasferito al baitello dove si è svolto il consueto momento conviviale. Oltre al ricordo di Fabio Pozzi, durante la giornata, sono stati ricordati altri tre amici scomparsi: Claudio, Matteo e Paola.

Quella del 24 agosto è una tradizione molto sentita che, con molta semplicità, vuole tener viva la memoria di Fabio e degli altri amici che sono stati capaci di lasciare un segno indelebile in tante persone.