Grazie al meteo favorevole la Super Luna ha regalato un grande spettacolo

La prossima Super Luna la si potrà ammirare il 21 Marzo

LECCO – Luna, anzi Super Luna. Questa notte il nostro satellite ha potuto sfoggiare tutta la sua bellezza avendo raggiunto il punto più vicino alla Terra, uno spettacolo che si è potuto ammirare grazie al meteo favorevole ad una nottata di cielo sereno.

La Luna è apparsa più luminosa e più grande del solito essendo nel punto di maggior vicinanza alla Terra, in astronomia “Perigeo”, ovvero la minima distanza tra due corpi celesti.

Secondo quando riferiscono gli esperti, in questo suo apice di vicinanza alla Terra la Luna risulta essere più luminosa del 30% mostrando un disco più grande dell’8% circa.

Un fenomeno tuttavia non poi così raro, se infatti per qualsiasi motivo questa notte non siete riusciti ad ammirarla basterà attendere un mese circa, giovedì 21 Marzo infatti la nostra Luna tornerà ad essere Super.