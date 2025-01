In tanti per vedere la meraviglia delle luci natalizie, soddisfazione degli Amici di Lecco

Un nuovo successo per Luci su Lecco, in città molti turisti e gente dai territori vicini

LECCO – L’esperienza di Luci su Lecco 2024 si chiude con un altro importante successo, anche questa edizione dell’iniziativa organizzata dagli Amici di Lecco è stata molto apprezzata da tutti.

A tracciare un primo bilancio è stato il presidente dell’associazione Antonio Peccati: “E’ una iniziativa che viene fatta col cuore per poter dare qualcosa di bello alla città, alle famiglie e ai bambini. Anche quest’anno, oltre ai cittadini, tanti turisti e tanta gente da fuori hanno potuto apprezzare le piazze della nostra città in questa veste natalizia. Il clima mite ci ha dato una mano, anche se abbiamo dovuto fare i conti con il vento che ci ha creato qualche disagio”.

Luci su Lecco è una iniziativa che continua a piacere: “E’ una iniziativa che ha preso piede e attira sempre tanta gente che, con la scusa delle luci, viene a Lecco per passare una serata e vedere anche altre iniziative, come il Capolavoro per Lecco. Tutta la fascia commerciale del centro città, poi, ha dato il suo contributo illuminando le strade della città; un grazie va anche al Comune di Lecco che ha fornito l’energia elettrica. Fa sempre piacere vedere i bambini con la bocca spalancata che fanno il conto alla rovescia nell’attesa dell’inizio del video mapping proiettato anche quest’anno sulla facciata di Palazzo delle Paure”.

Non è mancato qualche piccolo inconveniente: “Abbiamo patito anche noi qualche piccolo atto vandalico, ma purtroppo la maleducazione sembra diventato un male quotidiano. Dispiace perché sono atti che non hanno alcuna motivazione, mi chiedo cosa spinga una persona a compiere un’azione volta a danneggiare tutta la comunità. Anche in questo caso, però, ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo posto rimedio rapidamente”.

La viabilità, purtroppo, si è confermata un po’ il punto debole della nostra città: “Sicuramente aprire Google Maps e vedere tutte le strade del centro “rosse” a causa del traffico può scoraggiare chi è diretto a Lecco, ma basterebbe pensare a una navetta che passa dai parcheggi della città e porta la gente in centro per ovviare a questo problema”.

In questi anni gli Amici di Lecco hanno cercato sempre di migliorarsi: “Come detto, è una iniziativa che viene fatta con il cuore. Del gruppo fanno parte tanti imprenditori che vogliono bene a Lecco e che vogliono restituire alla città un po’ di quello che hanno ricevuto. L’obiettivo è fare sempre qualcosa in più, ma è necessario che sempre più persone facciano parte dell’associazione. Devo dire che i lecchesi si sono dimostrati molto generosi perché in questi anni abbiamo avuto molte risposte positive; ma se qualcun altro vuole dare il proprio contributo per il bene della città noi lo aspettiamo a braccia aperte”.