In vendita il Ferrhotel in via Balicco, il Comune rinuncia alla prelazione

L’ex centro di accoglienza è chiuso dal 2020

Messo all’asta con una base di 925 mila euro, offerte fino al 28 febbraio

LECCO – In vendita l’ex Ferrhotel di via Balicco. L’annuncio è stato pubblicato sul portale del Gruppo delle Ferrovie dello Stato Italiane, la scadenza per del bando per l’acquisto è fissata al 28 febbraio 2025. 925 mila euro la base d’asta fissata per acquisire l’immobile, inserito nel piano dei servizi come Edilizia Residenziale Pubblica. Fino al 2019 venne utilizzato come centro di accoglienza per richiedenti asilo, gestito dalla onlus Progetto Arca.

Il compendio, si legge sul bando, è costituito da un fabbricato articolato su quattro piani ed un piano seminterrato della superficie complessiva di 2.709 mq, e da un’area pertinenziale di 1.393 mq. IPE 237 kWh/m²a. L’immobile, di CAT D/7, è inserito nell’ambito “Ambiti di Trasformazione Urbana” (ATU) – 15.2 e al piano dei servizi come “S6 Edilizia Residenziale Pubblica”.

Nel 2017, un’operazione della Polizia di Stato aveva portato alla denuncia di 33 richiedenti asilo per spaccio di droga nelle vicinanze della residenza, in particolare nella stretta via Ferriera. Il centro di accoglienza al Ferrhotel era stato chiuso a gennaio 2020, dopo che il bando della Prefettura per la gestione era andato deserto.

Da normativa, il Comune di Lecco avrebbe il diritto di prelazione all’acquisto ma le intenzioni di Palazzo Bovara sono già chiare, almeno per il momento, come spiega il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni: “Confermo che non siamo interessati all’acquisto e quindi rinunceremo al diritto di prelazione, il bene andrà sul mercato. L’auspicio è che la sua destinazione d’uso, che anche nel Pgt in discussione non cambierà, resti ai servizi, che è poi quella originaria: il Ferrhotel è stato casa dei ferrovieri ma negli anni ha ospitato anche studenti e lavoratori, prima di diventare, in anni più recenti, centro di accoglienza per richiedenti asilo”. Gattinoni ha aggiunto: “In linea generale mi sento di dire che in città abbiamo bisogno di housing sociale, che siano alloggi temporanei per lavoratori, studenti o persone con fragilità. Dunque quella di mantenerlo bene da destinare a servizi è una visione che condividiamo, pur non essendo nella partita”.