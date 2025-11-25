In via Adda una nuova panchina rossa grazie alla Cri e al Comune

La panchina rossa, simbolo della lotta alla violenza di genere, è stata inaugurata questa mattina

LECCO – In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne è stata inaugurata oggi, martedì, una nuova Panchina Rossa in via Adda.

L’iniziativa è stata promossa dal Comitato di Lecco della Croce Rossa Italiana (CRI) in collaborazione con il Comune di Lecco, con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione sul tema della violenza di genere e offrire alla cittadinanza un luogo simbolico di riflessione.

All’inaugurazione erano presenti la vicepresidente della CRI di Lecco Manuela Bonfanti e alcuni volontari del comitato, che da tempo lavorano sul territorio in progetti di prevenzione, supporto e sensibilizzazione. A loro si è unito per un saluto anche il sindaco Mauro Gattinoni.

La Panchina Rossa – ormai riconosciuta a livello nazionale come simbolo contro la violenza sulle donne – rappresenta un monito visibile e permanente, un invito a non voltarsi dall’altra parte e a promuovere una cultura del rispetto. Con questo gesto, CRI Lecco e l’Amministrazione comunale ribadiscono il loro impegno nel costruire una comunità più consapevole e solidale.

L’inaugurazione di via Adda si inserisce nel calendario degli eventi lecchesi dedicati al 25 novembre, una ricorrenza che ogni anno richiama cittadini, istituzioni e associazioni a riflettere, ricordare le vittime e promuovere azioni concrete per contrastare ogni forma di violenza.