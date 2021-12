Inaugurata nelle ex scuole elementari di Laorca la Casa di Quartiere

Una Casa aperta a tutti, con laboratori e attività

LECCO – E’ stata inaugurata oggi, nel rione di Laorca, alla presenza di un centinaio di persone, la prima Casa di Quartiere che trova spazio nell’edificio dell’ex scuola elementare Pio XI. Qui ha ufficialmente preso vita una realtà unica nel suo genere che, come ha sottolineato il sindaco Mauro Gattinoni nel suo intervento “ci auguriamo potrà essere di esempio per altri rioni della città”.

Per arrivare al taglio del nastro tricolore di oggi, sabato, 11 dicembre, bisogna riavvolgere il nastro a ritroso fino al 2018 anno in cui la scuola di Laorca è stata chiusa. L’allora comitato genitori, guidato da Ciro Comini, si era subito mosso affinché quell’edificio ospitasse iniziative utili ai rioni di Laorca e Malavedo. E’ iniziato cosi un confronto con il Comune di Lecco e, nel contempo, uno studio e una progettazione di quelle che avrebbero potuto essere le iniziative da mettere in campo. Il Comitato nel frattempo è diventato associazione e nell’ottobre 2019 è nato Laorca Lab incubatore di iniziative volte alla promozione di attività per rianimare i rioni con attività di educazione, intrattenimento e cultura.

Tra i progetti che fino ad oggi hanno preso vito: un laboratorio di tessitura, uno di informatica, uno per la lavorazione del legno. Sono state proposte, in numero limitato per l’emergenza sanitaria, delle escursioni per visitare la grotta di San Giovanni Battista di Laorca, la Chiesa ai morti e il caratteristico cimitero, di grande rilevanza storico-paesaggistica. Tra i progetti in divenire l’ideazione e la progettazione di un infopoint presso il parcheggio di via Paolo VI, che ha coinvolto gli studenti del liceo artistico “Medardo Rosso” e il Politecnico di Milano, i 66 progetti sono stati presentati giovedì proprio al Politecnico di Lecco. Un secondo importante progetto è quello di preservare l’affresco dell’oratorio San Giuseppe, che era parte dell’ex altare della chiesa.

Il sindaco di Lecco, ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto da Laorca Lab nell’aver “riempito di validi contenuti questo luogo”, ricordando il lavoro svolto dalla precedente Amministrazione Brivio affinchè tutto questo potesse diventare realtà, ma nel contempo rimarcando la testardaggine dei “Craponi di Laorca” nell’aver perseguito nel loro intento centrando l’obiettivo.

Ed è proprio Ciro Comini che a nome di tutti i fondatori di Laorca Lab ha sottolineato l’importanza di questo giorno storico: “Finalmente oggi vediamo la possibilità di realizzare all’interno della Casa le attività che avevamo messo nel cassetto in questi anni di pandemia. Ringrazio l’associazione Girasole e l’assessorato ai Servizi Sociali che hanno continuato, anche in questo periodo, a tenere viva la casa. Noi da domani ricominciamo, desiderosi di riaprire quel cassetto per dare vita ai nostri progetti. Laorca Lab ha qui la sede e sarà aperta, alla sera, tutti i primi mercoledì di ogni mese”.

Roberta Rigamonti, coordinatrice dell’area disabilità dell’impresa sociale Consorzio Girasole, ha ricordato come attorno all’iniziativa promossa da Laorca Lab e dal confronto con il comune e successivamente numerose associazioni e realtà del territorio, è nata la Casa di Quartiere. “La casa di configura come un atelier aperto alle relazioni, dove vengono proposte delle attività e dei laboratori che hanno una caratteristica comune: sono aperti alla cittadinanza. Questo significa che un’associazione o un gruppo non vengono a Laorca per fare un’attività per se stessi, ma per proporre iniziative che possano essere aperti alla cittadinanza e quindi promuovere conoscenza e legami territoriali”.

Il progetto, che ha come ente capofila Auser, vede il Comune di Lecco attraverso l’impresa sociale Girasole promotore, gestore e coordinatore delle attività realizzate nella Casa di Quartiere, inoltre cura le relazioni e le collaborazioni con i vari soggetti del territorio, tra cui scuole, associazioni e le diverse realtà territoriali come il CFPP del Consorzio Consolida e i Servizi Artimedia. La gestione e il coordinamento affidato all’impresa Girasole si svolge in partnership con l’associazione Laorca Lab.

Sul concetto di Casa, Barbara Rigamonti ha puntualizzato: “Una casa di solito è un luogo che protegge, la nostra invece è un luogo che apre: apre alla socializzazione e all’inclusione e cerca anche di rispondere ai bisogni educativi dando accesso a realtà aggregative”.

Nell’ottobre del 2019 la prima sperimentazione “ci siamo uniti alla Festa di Laorca (Terza de Löi, ndr) grazie alla disponibilità di suor Paola e don Claudio Maggioni, ed abbiamo realizzato gli addobbi – ha proseguito Barbara – Il nostro primo slogan è stato ‘Tessere legami di comunità’; abbiamo cercato di aprirci alla cittadinanza e alle scuole e abbiamo fatto delle sperimentazioni con la scuola Diaz e l’ISGMD Istituto Scuola Grafica Moda Design Lecco. Poi è arrivato il Covid e quindi si è fermato tutto. I mesi di pandemia ci hanno però permesso di tessere legami con il quartiere e ci siamo aperti alla Rete dei Servizi comunali creando una rete operosa che ha animato i vari laboratori e la gente del rione si è avvicinata ognuno con il proprio interesse. Successivamente, grazie al bando ‘Lungo le Sponde del Gerenzone’, abbiamo avviato il pezzo più importante del progetto dando vita ad una cooperazione importante dalla quale, per esempio, è nata una ludoteca, attiva nella Casa di Quartiere, realizzata in collaborazione con ‘Gli Amici di Pedro’ e destinata ai bambini dei quartieri di Laorca e Malavedo”.

Testimone di uno splendido progetto sorto in uno dei laboratori di Laorca Lab è Silvia, che con un entusiasmo contagioso ha presentato l’iniziativa “Tanto di Cappellino”: “Si tratta di una collaborazione con Auser di Lecco e una ditta di Milano che vende frullati nella grande distribuzione – ha spiegato – Noi abbiamo imparato a lavorare a maglia e stiamo realizzando dei cappellini che verranno abbinati e venduti insieme ai frullati, per ogni frullato venduto Auser percepirà 20 centesimi, soldi che investirà per aiutare l’assistenza agli anziani”.

Silvia ha voluto concludere il suo intervento in modo chiaro e schietto: “Noi siamo ragazzi e ragazze con fragilità e non sempre ci sentiamo integrati. In un mondo sempre più individualista, grazie alla Casa di Quartiere riusciamo tuttavia a dimostrare di cosa siamo capaci, riuscendo così ad avvicinare le persone e a sentirci accettati per quello che siamo, al di là delle nostre fragilità”.

Prima della visita alla Casa di Quartiere sono intervenuti Claudio Dossi presidente dell’Auser Lecco, Paolo Dell’Oro Segretario Generale della Fondazione Comunitaria del Lecchese, l’assessore comunale al welfare (servizi sociali, casa, lavoro, politiche per l’integrazione) Emanuele Manzoni, il dottor Fabio Muscionico direttore del dipartimenti di ATS, mentre la benedizione è stata affidata al parroco don Claudio Maggioni che per l’occasione ha indossato una stola realizzata proprio nel laboratorio di tessitura di Laorca Lab. Quindi, con le musiche della Banda di Rancio sono state aperte le porte della Casa.

Durante la visita nella sala di informatica è stato inoltre inaugurata un’opera d’arte, realizzata attraverso il progetto di Arteterapia FantasticaM0nte 2015 – Associazione NuovaMente, da cinque donne con gravi esiti di Afasia che sono riuscite a rivelare il loro potenziale espressivo in un lavoro di gruppo artistico.