Inaugurati i nuovi allestimenti al Parco Nicholas Green, grazie al Soroptimist

I bimbi della De Amicis nominati ‘custodi’

LECCO – Inaugurati questa mattina al Parco Nicholas Green i nuovi allestimenti realizzati Soroptimist International Club Lecco in occasione delle celebrazioni del 50° anniversario di fondazione nell’ambito del patto sottoscritto tra l’associazione e il Comune di Lecco.

Nel parco sono state installate nuove altalene, una di queste dotata di seduta inclusiva, una postazione di book crossing a tre livelli, per scambi di volumi dedicati a tutte le età, ed è stata riverniciata di rosso una panchina, a simboleggiare un’attenzione particolare e la ferma volontà di sensibilizzare i frequentatori del parco contro la violenza di genere. Non solo, per tre anni il parco ospiterà eventi organizzati in collaborazione con scuole, associazioni e altri enti, diventando un luogo di incontro, condivisione e integrazione.

Al sentito momento erano presenti i membri del Soroptimist Club Lecco, tra cui la presidente nazionale Adriana Macchi e la presidente di Soroptimist Club Lecco Silvia Villa e Bruna Floreani, la vicesindaco Simona Piazza e l’assessore ai Lavori Pubblici Maria Sacchi. Gli interventi concretizzano la intenzioni manifestate con l’adesione del Comune di Lecco al manifesto di Soroptimist “La città che vorrei, reinventare la città a misura di donna”, che prevede un impegno per un confronto e una condivisione delle scelte di cambiamento sostenibile e di realizzazione delle pari opportunità in tutti gli ambiti urbani.

Il momento è stato arricchito dalla presenza dei bimbi della scuola primaria della De Amicis, nominati ‘custodi del parco’.

