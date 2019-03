Comincia dall’attracco in zona Malpensata la riqualificazione del lungolago di Lecco

Sabato mattina il taglio ufficiale del nastro: “Con il nuovo pontile si potrà arrivare a Lecco anche dal Lago”

LECCO – Inaugurato questa mattina, sabato, il nuovo pontile destinato all’attracco per sosta breve, realizzato a partire dalla vecchia piattaforma a lago in zona Malpensata.

L’intervento di verifica strutturale, riqualificazione e ammodernamento realizzato dall’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori ha reso la struttura idonea alla funzione di approdo sicuro e certificato per le imbarcazioni che vorranno attraccare per una breve sosta.

Questa mattina il taglio del nastro, presenti il Prefetto Liliana Baccari, il Questore Filippo Guglielmino, il sindaco di Lecco Virginio Brivio e il presidente dell’Autorità di Bacino Luigi Lusardi.

“Quello che andiamo a inaugurare oggi può sembrare una cosa modesta, un piccolo esempio di rigenerazione – ha detto il sindaco – ma l’intervento, oltre all’abbellimento, rappresenta anche un’azione di messa in sicurezza. L’idea è che questo possa essere uno dei punti dove attraccare temporaneamente, per un massimo di tre ore, consentendo alla gente di raggiungere Lecco dal lago. Questa inaugurazione, poi, si inserisce in un disegno graduale e lento che sta però venendo avanti”.

“E’ sempre un piacere venire a Lecco. Io sono comasco ma il Lago di Como lo considero tutto unito. Ciò che qualcuno ha diviso nel tempo, l’Autorità di Bacino lo ha riunificato – ha detto il presidente dell’Autorità di Bacino Luigi Lusardi -. Battuta a parte, ringrazio tutti i sindaci del Lario che hanno capito l’importanza di essere uniti”.

Il presidente ha definito l’inaugurazione del rinnovato pontile come un “piccolo aperitivo” dei prossimi interventi che andranno a cambiare il volto del lungolago, annunciando che è in fase di appalto il progetto definitivo che prevede anche la realizzazione di un porticciolo.

Prima della benedizione impartita da monsignor Davide Milani, l’assessore ai lavori pubblici Corrado Valsecchi ha ricordato anche l’intervento già partito in via Adda e quello in programma a Pescarenico.

“La collaborazione con l’Autorità di Bacino è fondamentale anche per quello che si sta facendo sulla mantellata in via Adda (realizzazione dello scivolo di ormeggio in località Ponte Kennedy, ndr) – ha detto Valsecchi -. Situazioni in cui si va a dare maggior decoro e sicurezza alla città. In futuro interverremo anche su piazza Era e piazza del Pesce: adesso che si chiudono le possibilità di sosta in quelle aree, potremo pensare anche alla riqualificazione di Pescarenico”.