Inaugurato un defibrillatore alla scuola dell’infanzia “Dell’Era” di San Giovanni

La donazione grazie Emed Italia, Lecco Soccorso e Croce San Nicolò

“Un piccolo gesto che può salvare vite”

LECCO – Un nuovo defibrillatore presso la scuola dell’Infanzia “Dell’Era” di San Giovanni. Un gesto di profondo senso civico e amore verso la comunità, nato dalla volontà di un papà, Tonella Gianluca, di offrire maggiore sicurezza ai piccoli che frequentano la struttura.

“Parlando con altri genitori, mi sono reso conto che l’asilo non era dotato di un defibrillatore, nonostante la presenza di molti bambini – racconta Gianluca –. Ho pensato che qualcosa andasse fatto”

Da qui nasce l’idea: grazie al dialogo con Claudio Crudo, titolare di Emed Italia, che aveva a disposizione un defibrillatore da donare, e con il supporto delle realtà in cui lavora Gianluca – Lecco Soccorso e Croce San Nicolò – il progetto ha preso forma.

La donazione ha incluso non solo l’apparecchiatura salvavita, ma anche una teca per la conservazione all’interno della struttura e, soprattutto, un corso di formazione specifico per le maestre, affinché siano pronte ad intervenire in caso di emergenza.

La giornata di sabato è stata il momento culminante con la consegna ufficiale, corso di formazione e tanta partecipazione, in un clima sereno e ricco di gratitudine. “È stata una giornata fantastica, piena di gioia – aggiunge Gianluca –. Con questo gesto abbiamo dato un grande valore aggiunto all’asilo e una sicurezza in più per tutti i bambini”.

Il defibrillatore è stato donato da Emed Italia, Lecco Soccorso e Croce San Nicolò, a testimonianza di come la collaborazione tra cittadini, aziende e associazioni del territorio possa davvero fare la differenza.