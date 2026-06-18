Incendio al nido di Bonacina, la minoranza: “Ora si lavori uniti per trovare una soluzione”

“Questa struttura non era semplicemente un cantiere, ma un simbolo di cura e futuro per la nostra città”

LECCO – “È con sgomento e sincera preoccupazione che abbiamo appreso la notizia del grave incendio che questa mattina ha colpito l’asilo nido di Bonacina”. Così Mauro Gattinoni, ex sindaco di Lecco, e i consiglieri di minoranza in seguito al rogo che ha devastato il cantiere del nido, in via di conclusione.

“Questa struttura non era semplicemente un cantiere, ma un simbolo di cura e futuro per la nostra città. Un’opera fortemente voluta dall’amministrazione uscente, frutto di un lungo e complesso lavoro di ascolto delle esigenze dei rioni e delle famiglie. In particolare, la giunta Gattinoni e l’ex assessora Maria Sacchi si sono spese in prima persona insieme al personale tecnico ed educativo del comune, con tappe serrate e un impegno incessante, per restituire alla comunità uno spazio per l’infanzia moderno e insieme lo studio per un medico di base. Vedere quel lavoro parzialmente distrutto dalle fiamme è una ferita per la città”.

“Siamo profondamente scossi da quanto accaduto e vicini alla popolazione del rione,” dichiarano i consiglieri comunali di minoranza. “L’asilo di Bonacina rappresentava un traguardo concreto per la nostra comunità. Ci aspettiamo che le autorità competenti facciano immediata e totale chiarezza sulle cause del rogo. È fondamentale accertare le responsabilità in tempi rapidissimi”.

“La priorità assoluta, in questo momento di emergenza, deve però essere la tutela dei cittadini” ricordano. Il pensiero del gruppo di minoranza va immediatamente alle 32 famiglie lecchesi che contavano sull’apertura della struttura per il prossimo autunno e che ora si trovano in una situazione di pesante incertezza.

“A questo proposito, la minoranza consiliare garantisce fin da subito la propria totale disponibilità a collaborare con l’amministrazione in carica. Non è questo il momento delle divisioni politiche, ma della responsabilità istituzionale: siamo pronti a fare la nostra parte e a lavorare uniti per trovare soluzioni alternative, rapide ed efficaci, affinché a nessun bambino e a nessuna famiglia venga negato il diritto a un servizio essenziale come quello del nido. Vigileremo con attenzione sui prossimi passi, sia sul fronte delle indagini che su quello del sostegno alle famiglie, con l’unico obiettivo di veder rinascere, al più presto, l’asilo di Bonacina”.