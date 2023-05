Incidente sul Terzo Ponte e città bloccata. Gattinoni: “Serve il quarto ponte in uscita”

Aperto il Ponte Vecchio in uscita e il sindaco di Lecco (bloccato nel traffico) incalza

“E’ impensabile che possa bastare un solo incidente sul terzo ponte per paralizzare l’intera città”

LECCO – “A seguito di un maxi tamponamento sul terzo ponte, si stanno verificando importanti conseguenze sul traffico cittadino: questa è la situazione al momento a Lecco. Anche io sono fermo nel traffico”.

Queste le parole del sindaco di Lecco Mauro Gattinoni a seguito del maxi ingorgo che si è verificato nel centro di Lecco causato, a quanto pare, dall’incidente avvenuto poco dopo le ore 12 sul Terzo Ponte. Una situazione che si è protratta per alcune ore, paralizzando completamente il traffico sulle principali direttrici della città con tempi di percorrenza di decine di minuti per fare poche centinaia di metri.

“Vista la situazione – ha continuato il sindaco di Lecco – abbiamo provveduto ad aprire anticipatamente il ponte Vecchio in uscita, mentre il corpo di Polizia Locale del Comune di Lecco, insieme ai colleghi di Malgrate, stanno lavorando per aiutare a far defluire il traffico all’altezza del ponte Kennedy“.

Il primo cittadino, poi, incalza e torna sulla questione quarto ponte: “E’ impensabile che possa bastare un solo incidente sul terzo ponte per paralizzare l’intera città! Serve un nuovo ponte in uscita da Lecco, ne abbiamo tutti bisogno. Ovviamente, come già riportato, abbiamo aperto il ponte Vecchio e potenziato il ponte Kennedy, ma senza una nuova uscita dal Bione tutto è inutile“.