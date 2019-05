Incidenti e strade da ripulire, è attivo il nuovo mezzo del soccorso stradale

In servizio il mezzo speciale del consorzio Soccorso Lariano Veicoli

Ripulirà le scene degli incidenti stradali per la sicurezza degli altri automobilisti

LECCO – Niente più sepiolite a tamponare le perdite di olio e altri liquidi sull’asfalto, a seguito di incidenti stradali: è già in servizio il nuovo furgone con idropulitrice acquistato dal Consorzio del Soccorso Lariano Veicoli, a cui fanno capo i principali operatori del soccorso stradale della provincia di Lecco, che migliorerà le operazioni di ripristino del manto stradale per garantire maggiore sicurezza agli utenti della strada.

Il mezzo è dotato della strumentazione necessaria per la pulitura dell’asfalto e l’aspirazione del materiale post incidente, lubrificante, tracce ematiche e altri liquidi dovuti a sversamenti accidentali, evitando quindi di gettare sulla strada la sepiolite, minerale assorbente comunemente utilizzato sulle scene dei sinistri considerato non così infallibile in termini di sicurezza. Inoltre, va sottolineato che non sempre la pulizia delle strade interessate da incidenti avviene sempre in modo puntuale.

“E’ un’opportunità importante per il nostro territorio e che rivoluziona il ruolo del soccorritore stradale – spiega Fiorella Lanfranchi del Soccorso Stradale Lanfranchi, consorziata al SLV – In passato potevamo occuparci esclusivamente della rimozione dei veicoli incidentati, non essendo di nostra competenza la pulitura della strada e non avendo i requisiti per svolgere questo compito. Oggi invece abbiamo questa possibilità, grazie ad un mezzo specifico a nostra disposizione e con l’iscrizione del consorzio all’albo Ambientale”.

Il nuovo mezzo di soccorso è già entrato in azione lunedì mattina per ripulire la scena dell’incidente in corso Bergamo, al confine tra Lecco e Vercurago (vedi articolo).

Il servizio (numero verde 800.131.693) può essere attivato dagli utenti della strada, dalle forze dell’ordine o essere auto-attivato dagli stessi soccorritori stradali nel caso valutando le condizioni dell’asfalto, oppure dall’ente proprietario della strada.

Il costo dell’intervento sarà addebitato all’assicurazione dell’utente responsabile del sinistro stradale attraverso la società Sicurezza Ambiente Spa, la centrale operativa nazionale per i ripristini post-incidente a cui il Consorzio Soccorso Lariano è affiliato.

Il furgone con idropulitrice è un servizio garantito 24h grazie ad una turnazione tra i consorziati che hanno contribuito all’acquisto del mezzo (Soccorso Stradale Casati di Merate, Carrozzeria Turati di Oggiono, Corti M2 Auto di Molteno, Carrozzeria Scaccabarozzi di Santa Maria Hoe, Autoriparazioni Rusconi di Valmadrera, Lanfranchi Assistenza Stradale di Lecco, Carrozzeria Schiavetti di Primaluna, Decar di Colico).

“E’ lo stesso territorio in cui operiamo a chiederci una sensibilità maggiore verso la tutela e la preservazione dell’ambiente – spiega Flora Scaccabarozzi, presidente del Consorzio – Tutto questo vedrà ampliare la mission del nostro consorzio grazie a protocolli operativi e macchinari all’avanguardia”,