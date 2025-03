Incontri di Quaresima “Autorizzati a sperare”, si inizia il 19 marzo

La comunità pastorale Madonna del Rosario propone un cammino di confronto

“In questi appuntamenti vogliamo andare un po’ più a fondo ed aprire un confronto”

LECCO – La comunità pastorale Madonna del Rosario propone per la Quaresima il cammino di confronto “Autorizzati a sperare”: dal 19 marzo, sempre alle 21, per quattro mercoledì, si terrà un ciclo di incontri che partendo dal discorso alla città dell’Arcivescovo Delpini provano a riflettere su alcune sfide inderogabili, grazie al contributo di diversi ospiti.

Nelle parole di mons. Bortolo Uberti, prevosto di Lecco: “L’occasione del giubileo e le riflessioni del nostro Arcivescovo sono una provocazione, per la comunità cristiana e per l’intera città, per approfondire temi che si sono fatti urgenti, impattano sulla nostra vita e pregiudicano il nostro futuro. Spesso su questi argomenti ci si orienta in modo approssimativo o ideologico, inseguendo un opinionista piuttosto che un altro. In questi appuntamenti, aiutati da persone esperte e competenti, vogliamo andare un po’ più a fondo ed aprire un confronto. Vorremmo davvero sentirci autorizzati a sperare”.

Primo appuntamento mercoledì 19 marzo, presso il Cinema Nuovo Aquilone, con “I passi per la pace”, una riflessione a cura di Gianni Borsa, giornalista, corrispondente da Bruxelles dell’agenzia SIR e presidente diocesano di AC.

Il Nuovo Aquilone ospiterà gli appuntamenti del 26 marzo e del 2 aprile, “Il condono del debito” a cura di Salvatore Vicari, Senior Professor Departement of Management and Technology presso l’Università Bocconi di Milano, e “Una sanità per tutti” con il dott. Alberto Giannini, Direttore dell’unità operativa di anestesia e rianimazione pediatrica, ospedale dei bambini, ASST ospedali civili di Brescia, e responsabile del comitato etico della soc. italiana di anestesia, analgesia, rianimazione, e terapia intensiva.

Appuntamento finale mercoledì 9 aprile in Sala don Ticozzi con “La cura della terra”, una riflessione a cura di Giuseppe Riggio, gesuita, direttore di Aggiornamenti sociali.