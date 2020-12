Incontro virtuale tra gli alunni della Stoppani e i City Angels di Lecco

Lezione speciale per due classi dell’istituto lecchese

Gli studenti, al termine dell’incontro, hanno deciso di sostenere l’attività degli “angeli” organizzando una raccolta di cibo per i senza tetto

LECCO – Incontro tramite videoconferenza tra i City Angels Lecco, che proprio due mesi fa hanno festeggiato i 4 anni di attività nel lecchese, e due classi terze della Scuola Secondaria di primo grado “Stoppani”.

L’interessante intervento di Davide Trestini ed Elena Moretti ha coinvolto i tredicenni rientrati in presenza dopo tre settimane di didattica a distanza.

Le professoresse Crotta, Panzeri e Moretti si sono collegate con Teams (nome in codice come da regolamento come l’hanno tutti i volontari dei City Angels) e hanno fatto entrare per la prima volta alla Stoppani l’Associazione che si occupa di aiutare i senzatetto della città di Lecco e dintorni.

Fulmine, ha raccontato la sua esperienza di volontario nata in giovane età in terra valtellinese e continuata a Lecco dove ha chiesto il trasferimento come insegnante.

I City Angels si occupano di solidarietà e sicurezza, sono gli Angeli in divisa rossa col basco azzurro, simbolo della pace. Sono coloro che ogni giorno, con qualsiasi clima e temperatura raggiungono le persone più bisognose. Ascoltano, offrono una parola buona e un sorriso per chi vive in strada.

Capita l’importanza della missione dei City Angels i ragazzi si sono offerti di aiutare i senzatetto organizzando una raccolta di cibo.

Un ringraziamento particolare da parte delle professoresse e dei Angeli della solidarietà è stato rivolto al Dirigente Scolastico Massimiliano Craia per aver consentito e sostenuto l’incontro.

Qui il video di presentazione creato da Elena Moretti

https://spark.adobe.com/video/TZmsPxYegHBDN?fbclid=IwAR1_Zj7aCiaBfO7YtAu-HJYtqmHhl8MlobsnYZf8yODlrRZU8RiEOxEztc4