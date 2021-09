La nostra provincia è seconda assoluta (prima in Lombardia) nell’atletica

Nella classifica generale Varese in testa, sette le province lombarde nella top 20

LECCO – Ottimi risultati per la Lombardia nell’annuale classifica dell’Indice di sportività del quotidiano Sole 24 Ore elaborata da PtsClas e giunta all’edizione numero 15. Gli ottimi risultati della Lombardia vedono al primo posto Varese (seguita da Trento e Genova), ai piedi del podio Cremona (quarta) e Bergamo (quinta). Bene anche Milano (12^), Monza Brianza (15^), Brescia (18^) e Lecco (20^), per un totale di sette territori su 12 nella classifica generale delle migliori venti.

L’indice viene calcolato prendendo in considerazione 36 indicatori suddivisi in quattro categorie: struttura sportiva, sport di squadra, sport individuali e sport e società. Un 20° posto per la nostra provincia, la stessa posizione del 2019, dopo che nel 2020 era salita fino all’8° posto. Il territorio lecchese, negli sport individuali, fa la parte del leone nell’atletica dove è secondo assoluto dietro solamente alla provincia di Rieti. Siamo sul podio (al terzo posto dietro Trieste e Como) anche per quanto riguarda gli sport d’acqua (canoa/kayak, canottaggio, sci nautico, vela). Per Lecco 7° posto negli sport invernali (sci alpino, fondo, biathlon, pattinaggio) e 11° nel ciclismo.

Per quanto riguarda la categoria sport e società la provincia di Lecco primeggia a livello italiano nell’indicatore sport e bambini, ed è quinta in “culle olimpiche”, un nuovo indicatore sulle località di nascita degli azzurri presenti nelle edizioni dei Giochi da Sydeney 2000 a Tokyo 2020. Un altro indicatore che merita una sottolineatura è sport femminile dove la nostra provincia è 8^ a livello italiano.