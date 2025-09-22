Indice di sportività: la provincia di Lecco è 20esima in Italia

Trento è la provincia più sportiva d’Italia seguita da Milano e Firenze

Lecco recupera una posizione nella classifica del Sole 24 Ore

LECCO – E’ Trento la provincia più sportiva d’Italia, mentre la provincia di Lecco si piazza al 20° posto sulle 107 province d’Italia, guadagnando una posizione rispetto al 2024. Grandi eventi, atleti tesserati e società sportive, risultati (individuali e di squadra), sport paralimpico, investimenti, turismo sportivo e scuole di formazione: i numeri sullo sport italiano nelle classifiche elaborate da Pts per Il Sole 24 Ore.

L’indice, giunto alla sua 19^ edizione, è calcolato su 32 indicatori suddivisi in quattro categorie: struttura e organizzazione del sistema sportivo (tesserati, enti di promozione sportiva, attrattività eventi sportivi, praticabilità e investimenti nello sport), sport di squadra, discipline individuali e relazioni dello sport con l’economia (imprese, turismo, media) e la realtà sociale (bambini, donne, amatori).

Per ogni indicatore e categoria viene elaborata la classifica delle 107 province italiane, rapportando i dati sportivi alla popolazione di 6-75 anni; tenuto conto del diverso peso attribuito ai singoli indicatori, viene poi definita la classifica finale. In linea di massima i dati fanno riferimento al 2024, mentre per gli sport di squadra e quelli invernali si considera la stagione 2024/2025.

Nello specifico Lecco si è piazzata al 39° posto per quanto riguarda le strutture sportive, al 40° posto per gli sport di squadra, al 13° posto per gli sport individuali e al 6° posto nell’indicatore che prende in esame lo sport in relazione con la realtà sociale. A livello nazionale se al primo posto c’è Trento, il podio è completato da Milano e Firenze.