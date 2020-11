Influenza. Dal 20 novembre il vaccino dai medici di famiglia per gli over 65

Rassicurazioni nell’incontro tra Regione e le istituzioni locali

Entro il 20 novembre arriveranno i vaccini anti influenzali ai medici di famiglia per gli over 65

LECCO – Si è svolta ieri, lunedì, la riunione con l’assessore regionale Giluio Gallera alla quale hanno partecipato le ATS della Lombardia, i rappresentanti di Anci, i sindaci dei Comuni Capoluogo, i presidenti di Provincia. Per il territorio lecchese hanno preso parte Guido Agostoni, il presidente provinciale Claudio Usuelli e Alessandra Hofmann in qualità di membro del Consiglio di Rappresentanza di ATS Brianza.

E’ Usuelli a rendere noto l’esito della riunione durante la quale sono stati riferiti i dati della campagna vaccinale ed è stato garantito che, dal 18 novembre, i Medici di Medicina Generale potranno ordinare presso le Farmacie i vaccini che riceveranno entro il 20 novembre da somministrare agli Over 65.

“Il direttore Silvano Casazza – ha spiegato Usuelli – ha elogiato i sindaci della Provincia di Lecco per il supporto ed il lavoro svolto al fine del reperimento di spazi ove inoculare il vaccino”. Le vaccinazioni avverranno infatti, per il 65%, in spazi comunali o di altri enti pubblici.

I dati della campagna anti-influenzale

“Per quanto concerne l’ATS di nostra competenza i dati sono molto incoraggianti” aggiunge il presidente della Provincia, eccoli:

● hanno aderito alla campagna antinfluenzale il 99% dei Medici di Medicina Generale;

● hanno aderito alla campagna antinfluenzale il 40% dei Pediatri (50 su 136).

● il 65% delle vaccinazioni verrà effettuata presso spazi comunali e/o di altri Enti;

● il 35% delle vaccinazioni verrà effettuata presso l’ambulatorio del Medico.

Per quanto concerne i vaccini ad oggi sono stati distribuiti:

● 5300 dosi alle RSA;

● 37.000 dosi ai Medici di Medicina Generale per la somministrazione ai malati cronici.

Dopo gli over 65 si scenderà ai sessantenni

“Al termine della campagna antinfluenzale – spiega Usuelli – le persone comprese nella fascia di età tra i 60 e 64 anni potranno accedere alla vaccinazione direttamente presso le ASST di competenza”.