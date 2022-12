Influenza e virus sinciziale: anche a Lecco tanti casi tra i bambini

Parecchi accessi al Pronto Soccorso di Lecco e di Merate per bambini con infezioni delle vie respiratorie superiori

In aumento anche i casi di virus sinciziale con tre o quattro casi al giorno in Pediatria

LECCO – Tanti casi di influenza e, più in generale, di infezioni delle vie respiratorie superiori e una vera e propria esplosione di bambini colpiti dal virus sinciziale, conosciuto anche come Rsv, acronimo di Respiratory syncytial virus, agente virale capace di infettare l’apparato respiratorio di pazienti di qualunque età, ma principalmente bambini nei primi anni di vita.

Anche l’Asst Lecco, con i reparti di Pediatria degli ospedali Manzoni e Mandic, fa i conti con un rialzo dei casi di influenza tra i più piccoli e con il boom di casi di infezioni riconducibili al Rsv. “Nelle ultime settimane stiamo registrando parecchi accessi ai Pronto soccorsi pediatrici nella nostra Asst di bambini con infezioni alle vie respiratorie superiori – puntualizza Roberto Bellù, direttore del dipartimento Materno Infantile dell’Asst Lecco -. Siamo di fronte a molti casi di infezioni riconducibili all’influenza, che fortunatamente comportano poi raramente il ricovero in ospedale”.

A destare maggior preoccupazione, tanto da richiedere quindi un ricovero in pediatria o in terapia intensiva neonatale (a seconda dell’età del paziente), sono i bambini che risultano colpiti dal virus sinciziale. “Stiamo registrando tre o quattro casi al giorno: si tratta di bambini piccoli che nella maggior parte dei casi dobbiamo curare in ospedale”.

Anche lo scorso anno, si era verificata un’esplosione di casi di Rsv. Quest’anno nella maggior diffusione dei virus, potrebbe aver giocato un ruolo importante anche la mitigazione delle misure di contrasto al Covid, con l’eliminazione, tra l’altro, dell’obbligo di indossare la mascherina al chiuso.

Da qui la raccomandazione, da parte di diversi enti e organismi che si occupano di salute, di ricordarsi le regole base per prevenire la diffusione dei virus. Non solo. Lo stesso direttore socio sanitario di Asst Lecco Enrico Frisone aveva ribadito, settimana scorsa, proprio al nostro giornale, l’importanza di vaccinarsi anche per l’influenza rivolgendo a tutti l’appello a cogliere al volo la possibilità, prevista da Regione Lombardia, di ricevere gratuitamente il vaccino.