Informagiovani Lecco. “Educare alla scelta”, un incontro rivolto ai genitori

L’appuntamento è per mercoledì 22 maggio

Interverrà la pedagogista Cristina Crippa

LECCO – L’Informagiovani del Comune di Lecco, nell’ambito del progetto “Gener-azione: Nuovi Servizi per una Nuova Generazione” finanziato da Regione Lombardia e realizzato in collaborazione con Anci Lombardia, promuove un incontro dedicato ai genitori degli studenti delle classi seconde degli istituti secondari di primo grado di Lecco.

Il meeting online si terrà su piattaforma Zoom mercoledì 22 maggio dalle ore 20.30 alle ore 22 nella quale interverrà la pedagogista Cristina Crippa, che offrirà ai genitori strumenti utili per accompagnare i figli nel passaggio alla scuola superiore e suggerimenti per far emergere competenze, attitudini e inclinazioni dei ragazzi. La serata offrirà anche un’opportunità per aprire un confronto e condividere dubbi, riflessioni ed aspettative.

Per partecipare è necessario iscriversi a questo collegamento, mentre per ulteriori approfondimenti è possibile contattare l’Informagiovani scrivendo a informagiovani@comune.lecco.it o chiamando lo 0341 493790.