La ‘rivoluzione’ della sosta in centro città: i posti gialli diventano blu

Le strisce sono state ridipinte per ora in via Cairoli, Marco d’Oggiono e Carlo Cattaneo

Potranno parcheggiarvi gratuitamente e senza limiti orari i residenti muniti di pass ed anche i non residenti (a pagamento)

LECCO – Via le strisce gialle, ecco le strisce blu. Nei giorni scorsi in centro città è iniziata la ‘rivoluzione’ degli stalli auto riservati esclusivamente ai residenti che, ora, potranno essere utilizzati anche per la sosta a pagamento. Sono così diventati blu gli stalli delle vie Cairoli, Carlo Cattaneo e Marco D’Oggiono, nelle prossime settimane si procederà anche nelle altre zone del centro città e nelle Zpru di Pescarenico e Germanedo (le vie interessate saranno complessivamente una ventina).

Nei ‘nuovi’ stalli blu potranno parcheggiare gratuitamente i residenti muniti di contrassegno S – Sosta (ex contrassegno ST e S-Zpru) che avranno diritto ad una sosta senza limitazione oraria nella zona di appartenenza/residenza, secondo quanto indicato dalla segnaletica posizionata in loco. Ma la sosta sarà possibile anche ai non residenti, ovviamente a pagamento (tariffe differenziate in base alla zona, leggi qui).

Una rivoluzione fortemente voluta dall’amministrazione comunale con l’obiettivo di liberare progressivamente il centro città dalle auto e favorire il principio di turnazione durante la giornata. Il nuovo sistema, che unifica le due tipologie, ha infatti ampliato le possibilità dei residenti di sostare gratuitamente nelle zone di riferimento, dal momento che dalla sua entrata in vigore, ovvero dal primo gennaio di quest’anno, consente loro di usufruire indistintamente e gratuitamente sia degli spazi di sosta gialli, sia di quelli blu.

“In modo progressivo, vengono attuate tre azioni importanti legate alla sosta. Liberare il centro città dalle auto, salvaguardando gli spazi riservati alle persone con disabilità, aumentare l’offerta di sosta blu a pagamento per tutti in prossimità del centro e rispondere alla carenza di disponibilità di stalli gialli per i residenti muniti di contrassegno, che possono sostare gratuitamente negli stalli blu – ha commentato l’assessore alla Mobilità Renata Zuffi – Anche questa è un’azione concreta che migliora l’accessibilità in maniera equa e a misura delle esigenze di ciascuno”.