Parte la campagna di vaccinazione contro il Covid per i più piccoli

Da ieri, giovedì, le prime somministrazioni negli ospedali Manzoni e Mandic

LECCO – Sono iniziate ieri, giovedì, in tutta la Lombardia, le vaccinazioni pediatriche previste per i bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni, fino a questo momento esclusi (così come tuttora gli under 4) dalla campagna vaccinale massiva.

Accompagnati dai genitori i primi bambini prenotati hanno ricevuto la prima dose di vaccino Pfizer, ottenendo al termine dell’inoculazione il certificato di valore con la scritta “Hai dimostrato il merito di aver intrapreso una missione straordinaria contro il coronavirus” circondata da simpatici animali.

Due le linee vaccinali messe a disposizione sia all’ospedale Manzoni di Lecco (dove le vaccinazioni avvengono a fianco dell’aula magna con un percorso dedicato appositamente ai più piccoli) che al Mandic di Merate (con le inoculazioni previste nel nuovo distretto) per un totale di 70 slot a linea nei giorni feriali (aperti dalle 14 alle 20, così da non interferire con l’orario scolastico) e 140 il sabato e la domenica con il servizio garantito dalle 8 alle 20.



Gli slot messi a disposizione da domenica scorsa, quando si è aperta la possibilità di vaccinazione per i bambini dai 5 agli 11 anni, sono già tutti occupati, con una risposta positiva quindi da parte della popolazione lecchese all’estensione della campagna vaccinale anche ai più piccoli. Un dato che il direttore generale di Asst Lecco Paolo Favini commenta con favore: “Come sempre la comunità lecchese dimostra massima adesione alla campagna vaccinale, confermandosi attiva e partecipe alla lotta contro il coronavirus”.