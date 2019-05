Inizio sfortunato per il Palio di Chiuso: annullata la “gara sprint” delle lucie

Tempo di lettura: 2 minuti

L’11 maggio si apre il Palio di Chiuso che si chiuderà il 26 maggio.

Sport, musica e ottimo cibo tutte le sere

LECCO – Il tempo ballerino gioca un brutto scherzo al tradizionale Palio del Beato Serafino di Chiuso, giunto alla sua 33° edizione: a causa del meteo verrà infatti annullata la “gara sprint” con le lucie, evento che da anni apre la manifestazione.

Lo sfortunato inizio però verrà sicuramente compensato dal ricco programma messo in piedi dall’organizzazione, con diverse novità.

Per quanto riguarda le attività sportive, alla “3 coi de cius” – giunta alla terza edizione, si correrà sabato 18 maggio – è stata aggiunta anche la cicloscalata “Murdecius”, il sabato successivo. Si svolgeranno anche tornei di beach volley, pallavolo e calcio, per adulti e bambini. Non mancheranno anche i giochi tradizionali, a partire dal palo della cuccagna (18 maggio).

Per quanto riguarda la musica, ampia scelta per tutti. Lunedì 20 maggio Maurizio Bregaglio farà cantare tutti i presenti col karaoke, da giovedì 23 in poi si avvicenderanno diversi gruppi, tra cui le corali della Stoppani e di Calolzocorte.

Per i residenti del rione non mancherà l’appuntamento a forte impronta civica. Il “Comitato di Chiuso”, che da anni porta avanti battaglie in difesa della scuola elementare e del decoro del quartiere, farà il punto mercoledì 21 alle ore 21.00.

Durante tutta la durata del palio sarà attivo il servizio cucina, che offrirà anche piatti speciali su prenotazione, quasi tutti della tradizione lombarda: stinco, pizzocheri, riso giallo con ossobuco e polenta taragna. Presente il banchetto del riuso e, per i più piccoli, i divertenti giochi gonfiabili.

Qui sotto Il programma della manifestazione, consultabile anche sulla pagina facebook dell’evento.