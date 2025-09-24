Inquinamento da ozono, a Lecco 49 giorni oltre la soglia

I dati raccolti da Legambiente Lombardia

MILANO/LECCO – L’estate 2025 si è confermata critica per la qualità dell’aria in Pianura Padana, anche a Lecco, dove l’inquinamento da ozono ha raggiunto livelli preoccupanti.

Secondo i dati raccolti da Legambiente Lombardia, Lecco ha registrato 71 giornate di superamento del valore obiettivo per la massima media giornaliera di ozono (120 μg/m³), ben oltre i 25 giorni massimi consentiti dalla normativa europea attuale. Il dato è in peggioramento rispetto al 2024 (51 giorni) e al 2023 (67 giorni). 49 episodi di superamento della soglia di informazione (180 μg/m³ come media oraria), che impongono alle autorità di avvisare la popolazione sui rischi per la salute.

Questi valori collocano Lecco tra i capoluoghi più colpiti della Lombardia occidentale, insieme a Bergamo, Milano, Varese e Pavia.

Rischi per la salute e cause

L’ozono troposferico è un inquinante secondario che si forma in presenza di sole e calore dalla reazione di altri composti in atmosfera (ossidi di azoto, metano, composti organici volatili). È associato a problemi respiratori, aggravamento di patologie croniche e aumento della mortalità prematura.

In Pianura Padana, oltre al traffico, una parte rilevante delle emissioni precursori deriva dagli allevamenti intensivi e dalla gestione dei reflui zootecnici: la Lombardia, insieme a Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna, concentra circa il 70% delle emissioni nazionali di metano da queste fonti.

Una sfida urgente

L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di non superare i 100 μg/m³ come media giornaliera, mentre la normativa europea attuale consente fino a 120 μg/m³. Dal 2030, tuttavia, il limite sarà più restrittivo: massimo 18 giorni di superamento all’anno, fino ad azzerarsi entro il 2050.

Per Lecco, che nel 2025 ha sforato di quasi quattro volte l’obiettivo attuale, la sfida è aperta. Legambiente sollecita l’Italia a ridurre drasticamente le emissioni di metano e degli altri precursori dello smog fotochimico, in linea con gli impegni internazionali del Global Methane Pledge.