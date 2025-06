Inquinamento da ozono, Lombardia nuovamente in emergenza

Soglia di allarme superata nella bergamasca

Tutta la Lombardia sopra i limiti fissati dalla direttiva europea

LECCO – Scatta di nuovo l’emergenza ozono in Lombardia: nella giornata di ieri, per la quarta volta in questo mese, si sono superate le soglie di allarme. Questa volta è toccata alla Bergamasca, dove nella centralina del capoluogo e in quella di Calusco d’Adda si sono raggiunti valori di picco di ozono atmosferico superiori ai 240 microgrammi/m3, considerati pericolosi per la salute umana.

Valori che, per le normative vigenti, impongono l’attivazione immediata di misure, a partire dalla limitazione della circolazione automobilistica. In tutta la regione poi, con la solitaria eccezione di Bormio, si sono superati abbondantemente i valori di concentrazione media, durante il picco diurno dell’ozono, che la attuale direttiva europea sulla qualità dell’aria indica come valore-obiettivo, sempre per la tutela della salute umana (120 mg/m3). In particolare Lecco, secondo gli ultimi dati, si trova al secondo posto dietro Bergamo pur non sforando il limite di 240 microgrammi/m3 e attestandosi a 225 microgrammi/m3.

“Quello con l’inquinamento da ozono è da sempre un appuntamento estivo, ma quest’anno la situazione appare decisamente più critica che in passato, visti i superamenti dei valori della soglia per l’esposizione acuta a questo gas fortemente tossico per le mucose respiratorie – dichiara Damiano Di Simine, responsabile scientifico di Legambiente Lombardia, richiamando il recente rapporto che Legambiente ha pubblicato su questo tipo di inquinamento -. A non cambiare è anche la sottovalutazione del problema da parte delle istituzioni regionali, a partire dall’assessorato al welfare, che si guardano bene dall’attivare la necessaria informazione ai cittadini e le misure di limitazione delle fonti emissive, sebbene la Lombardia sia di gran lunga la regione con il più grave inquinamento da ozono in tutta Europa”.

Che fare in emergenza

Sicuramente occorrerebbe intervenire per limitare le emissioni di precursori inquinanti della formazione di ozono: si tratta delle emissioni da traffico, in particolare da motori diesel, e di quelle industriali (ma anche domestiche) di processi che rilasciano vapori di solventi. Purtroppo non è possibile agire sulle fonti agricole, altrettanto importanti per la emissioni di metano, anch’esso gas precursore dell’ozono: in questo ambito occorrono invece politiche strutturali, destinate a dare risultati di lungo periodo.

Come proteggere la salute

L’ozono è un inquinante fotochimico, che si forma grazie alla luce solare. Per questo ha un picco di concentrazione che si verifica nei giorni di sole e nelle ore pomeridiane. Occorre pertanto evitare di svolgere attività intense all’aperto in fascia pomeridiana e serale, utilizzando per questo le prime ore del mattino. Anche un’alimentazione molto ricca di antiossidanti (contenuti in frutta e verdura di stagione) svolge una importante funzione protettiva nei confronti dell’azione ossidativa dell’ozono sulle cellule.