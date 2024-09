Intelligenza artificiale, al Politecnico il forum internazionale IEEE RTSI 2024

Oltre 300 presenze alla conferenza presso il campus lecchese

L’evento si è focalizzato su tematiche cruciali dell’intelligenza artificiale

LECCO – Dal 18 al 20 settembre, il Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano ha accolto il forum internazionale IEEE-RTSI (Research and Technologies for Society and Industry) intitolato “Challenges In Artificial Intelligence: from the research to industry comparing perspectives”.

L’IEEE, Institute of Electrical and Electronic Engineers, rappresenta oggi la principale organizzazione mondiale nel campo dell’ingegneria elettrica ed elettronica e delle tecnologie dell’informazione. Con oltre 500.000 membri in oltre 160 paesi, di cui 6000 in Italia, l’IEEE promuove l’innovazione e l’eccellenza tecnologica per il beneficio dell’umanità, facilitando la comunicazione e la collaborazione tra ricerca e industria sui temi tecnologici più avanzati.

Il forum RTSI, fortemente orientato all’industria, ha visto la partecipazione di più di 300 presenze, di cui il 25% dal mondo dell’impresa e il rimanete da centri ricerca da oltre 15 paesi. L’evento si è focalizzato su tematiche cruciali dell’intelligenza artificiale, esplorando quattro settori chiave: energia, trasporti, industria e smart Living. Il programma ha incluso tutorials, panel, sessioni tecniche, sessioni speciali e workshop, offrendo numerose opportunità di partecipazione per tutti gli interessati. La conferenza ha rappresentato un’importante occasione per le aziende dei settori tecnici dell’IEEE di presentare le loro attività, interagire con vari stakeholder e contribuire alle discussioni nazionali e internazionali sui progressi in queste aree.

“Durante la conferenza, i partecipanti hanno avuto la possibilità di confrontarsi su politiche di ricerca efficaci e di successo” – ha dichiarato il professor Giambattista Gruosso, del Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria del Politecnico di Milano e chairman della conferenza – “L’obiettivo principale del forum è stato quello di riunire ricercatori e professionisti dei settori tecnici coperti da IEEE, promuovendo e rafforzando le partnership tra università e industria e aumentando la comprensione e la consapevolezza su come l’ingegneria e la tecnologia possano migliorare la qualità della vita.”