Interreg, 2,4 milioni in più: Lecco rafforza innovazione e cooperazione

La Giunta regionale aumenta di 2,4 milioni la dotazione del Programma Interreg Italia-Svizzera e finanzia nuovi progetti grazie allo scorrimento della graduatoria

Tra le iniziative sostenute anche i-Care e Trees4ProLands con il coinvolgimento del Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano

LECCO – L’incremento delle risorse destinate al Programma di cooperazione Interreg VI-A Italia-Svizzera 2021-2027 apre nuove opportunità anche per il territorio lecchese, consentendo di finanziare ulteriori progetti nei settori dell’innovazione, della ricerca e della sostenibilità. A sottolinearlo è il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia, Mauro Piazza, commentando il provvedimento approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore a Enti locali, Montagna e Rapporti con la Confederazione Elvetica, Massimo Sertori.

Regione Lombardia ha infatti incrementato di 2,4 milioni di euro la dotazione del Primo Avviso Interreg, rendendo possibile il finanziamento di ulteriori progettualità attraverso la procedura di “over-booking”, che consente lo scorrimento della graduatoria.

“L’incremento di 2,4 milioni di euro destinato da Regione Lombardia al Programma di cooperazione Interreg VI-A Italia-Svizzera 2021-2027 rappresenta una scelta strategica che conferma la centralità dei territori di confine e la qualità della progettazione espressa dalla provincia di Lecco”, afferma Piazza.

Secondo il sottosegretario, il Lecchese conferma il proprio ruolo nella cooperazione transfrontaliera grazie anche al contributo del Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano, indicato come uno dei principali protagonisti delle iniziative sostenute.

“Ancora una volta il Lecchese dimostra di essere protagonista della cooperazione transfrontaliera. Tra i progetti che beneficeranno direttamente delle nuove risorse figurano iniziative di assoluto rilievo che vedono coinvolto il Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano, eccellenza riconosciuta a livello nazionale e internazionale, capace di mettere in rete ricerca, innovazione e sviluppo territoriale”, prosegue.

Tra le progettualità citate figurano i-Care, dedicato allo sviluppo di soluzioni innovative nel campo della telemedicina, e Trees4ProLands, finalizzato alla tutela e valorizzazione del patrimonio arboreo, alla protezione del suolo, all’incremento della biodiversità e alla riduzione dell’inquinamento. Quest’ultimo potrà essere finanziato grazie allo scorrimento della graduatoria reso possibile dalle nuove risorse stanziate.

“Si tratta di interventi che guardano al futuro perché investono su due temi decisivi: da un lato l’innovazione tecnologica applicata alla salute e ai servizi per le persone, dall’altro la sostenibilità ambientale e la cura del territorio. Ambiti nei quali il sistema lecchese sta dimostrando competenze, visione e capacità di costruire partenariati internazionali di grande valore”, sottolinea Piazza.

Il sottosegretario evidenzia inoltre che il nuovo stanziamento consentirà di sostenere anche progetti che, pur avendo ottenuto una valutazione positiva, rischiavano di non essere finanziati per l’esaurimento delle risorse disponibili.

“Questa decisione non solo garantisce il pieno utilizzo delle risorse europee disponibili, ma offre nuove opportunità a enti locali, università, imprese e realtà del territorio. È la dimostrazione concreta della volontà di Regione Lombardia di accompagnare i territori nella costruzione di percorsi di sviluppo condivisi con i partner svizzeri”, osserva.

Per Piazza, il risultato rappresenta anche un riconoscimento della capacità del territorio lecchese di costruire reti e progettualità condivise.

“Per la provincia di Lecco questo risultato rappresenta un importante riconoscimento del lavoro svolto negli anni e della capacità di fare sistema. Continueremo a sostenere tutte quelle iniziative che generano innovazione, competitività, sostenibilità e servizi migliori per cittadini e imprese, rafforzando il ruolo del nostro territorio all’interno delle reti europee di cooperazione”.

Il sottosegretario infine ha rivolto un ringraziamento all’assessore Massimo Sertori per il lavoro svolto: “Questa scelta dimostra visione, capacità di programmazione e la volontà di valorizzare progettualità di qualità che porteranno benefici concreti anche alla provincia di Lecco. Grazie a questo importante stanziamento, il nostro territorio potrà continuare a essere protagonista di percorsi di innovazione, sostenibilità e sviluppo, contribuendo alla crescita delle comunità locali e al rafforzamento della cooperazione con la vicina Svizzera”.