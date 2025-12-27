Intervento al Medale, il ringraziamento del Capo Stazione Mazzoleni a tutti i soccorritori

Sabato pomeriggio operazioni lunghe e tecnicamente complesse

LECCO – Chiuso l’intervento in Medale relativo all’incidente occorso lungo la via Cassin nel pomeriggio di oggi, Massimo Mazzoleni, Capo Stazione della Stazione di Lecco della XIX Delegazione Lariana del Soccorso Alpino, esprime un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno preso parte all’intervento.

“Un ringraziamento particolare va alla Squadra di turno al Bione e a tutti i tecnici della Stazione di Lecco che sono intervenuti numerosi per dare man forte alle operazioni di soccorso. Tutti hanno svolto il proprio compito in modo egregio, con competenza, professionalità e grande impegno, contribuendo in maniera determinante alla riuscita di un intervento complesso e tecnicamente impegnativo”.

Un ringraziamento al team dell’elisoccorso, “che si è reso disponibile sia per il trasporto delle squadre in quota sia per il successivo recupero e trasferimento del ferito, garantendo un supporto fondamentale nelle diverse fasi dell’operazione”.

Mazzoleni tiene anche a sottolineare il supporto dei Vigili del Fuoco: “è stato importante nella fase finale: l’illuminazione della parete del Medale mediante il proiettore fotoelettrico posizionato in località Cereda ha consentito di operare in sicurezza e di agevolare il rientro di tutti i soccorritori con il calare della sera”.

“Questo intervento – conclude Mazzoleni – ha confermato ancora una volta l’elevato livello di preparazione delle squadre coinvolte e l’importanza della collaborazione e del coordinamento tra tutti gli enti impegnati nel soccorso in ambiente impervio. Grazie a tutti per il lavoro svolto”.