Invecchiamento attivo, da regione mezzo milione di euro ad Ats Brianza

Zamperini (FDI): “La nostra provincia in prima linea contro isolamento e solitudine”

Il consigliere regionale lecchese elogia l’esempio fornito da Auser Lecco

LECCO – Regione Lombardia ha approvato i Piani di Azione Territoriali presentati dalle Ats per promuovere l’invecchiamento attivo, stanziando complessivamente 4 milioni di euro. Le risorse saranno ripartite tra le Ats per il 60% in base alla popolazione over 65 residente e per il 40% in parti uguali. Ats Brianza beneficerà di un finanziamento di 494.807 euro, suddivisi in 309.254 euro già erogati nel 2024 e 185.553 euro previsti nel 2025 per il progetto “Attivati”.

“Questo intervento – dichiara Giacomo Zamperini, Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia e componente della IX Commissione Sostenibilità Sociale – punta a invertire la visione che troppo spesso si ha delle persone anziane. I nonni non sono inutili, anzi sono una risorsa attiva per la nostra comunità. Vogliamo valorizzare il ruolo fondamentale degli anziani nella società, promuovendo uno scambio intergenerazionale che rafforzi trasmissione del sapere, socialità ed aggregazione. I nostri anziani non sono un peso, ma una risorsa preziosa: basti pensare al contributo insostituibile dei nonni nella gestione familiare. Ringrazio l’Assessore Regionale alla Solidarietà Sociale, Elena Lucchini, e il Direttore Generale di Ats Brianza, Michele Brait, per il loro impegno costante su questi temi”.

L’evoluzione demografica evidenzia l’urgenza di politiche mirate: dal 2002 al 2021, l’indice di vecchiaia in Italia è cresciuto di circa 50 punti percentili, mentre la percentuale di over 65 sulla popolazione totale è passata dal 10% negli anni ’60 al 23% nel 2020. Secondo l’Istat, tra il 2040 e il 2060 un cittadino su tre avrà più di 65 anni. Anche in Lombardia la tendenza è chiara: nel 2019 gli over 65 rappresentavano già il 23% della popolazione, un dato in continua crescita.

“La nostra provincia – conclude Zamperini – è in prima linea nel contrasto all’isolamento e alla solitudine, due emergenze sociali sempre più rilevanti. Questo risultato è possibile grazie all’instancabile lavoro delle associazioni e dei volontari, come Auser, che con i suoi progetti innovativi assiste quasi 6.000 persone sul territorio. Desidero ringraziare il Presidente di Auser Lecco, Claudio Dossi, per la sua rielezione e per l’eccezionale impegno nel coordinare una realtà che coinvolge oltre 2.000 volontari e soci. Il loro contributo è essenziale per il benessere della nostra comunità”.