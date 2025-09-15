“Inverno demografico a Lecco”, un incontro per riflettere sul futuro della città

Un confronto pubblico per analizzare il calo delle nascite e l’invecchiamento della popolazione a Lecco

L’evento si svolgerà venerdì 26 settembre alle 18

LECCO – Presso la Sala Efes (via Achille Grandi 15) si terrà la conferenza pubblica intitolata “Inverno demografico: quali prospettive per Lecco?”, un incontro pensato per promuovere una riflessione condivisa su una delle sfide più urgenti per il futuro del Paese e della comunità locale: il drastico calo delle nascite e il progressivo invecchiamento della popolazione. L’evento si svolgerà venerdì 26 settembre alle ore 18.

L’iniziativa, promossa da Appello per Lecco, Azione, Gruppo Per Lecco e Insieme, segna la prima tappa di un percorso avviato durante l’estate dai gruppi promotori in preparazione alle amministrative del 2026, con l’obiettivo di riportare al centro del dibattito cittadino i temi fondamentali che plasmeranno il futuro di Lecco.

Porteranno il loro contributo esperti di primo piano, tra cui l’On. Elena Bonetti, Presidente di Azione e della Commissione parlamentare di inchiesta sull’inverno demografico, con l’intervento intitolato “Inverno demografico, una sfida da affrontare con la Politica”; il Dott. Luciano Gualzetti, già Direttore di Caritas Ambrosiana e Presidente dell’Opera Cardinal Ferrari, che approfondirà le “Cause e conseguenze sociali dell’inverno demografico”; e la Prof.ssa Francesca Luppi, docente di Demografia all’Università Cattolica di Milano, con l’analisi su “Inverno demografico: dimensioni e traiettoria”.

A moderare l’incontro sarà l’Avv. Eleonora Lavelli, Segretaria provinciale di Azione Lecco. Sono inoltre previsti i saluti e gli interventi di Rinaldo Zanini, Presidente di Appello per Lecco; Giacomo Mainetti, Referente cittadino di Azione; Giovanni Tagliaferri, Consigliere comunale per il Gruppo Per Lecco; e Mauro Fumagalli, Referente di Insieme.

I coordinatori della conferenza illustrano l’obiettivo dell’evento: “Si tratta di un momento di confronto aperto a tutta la cittadinanza, un’opportunità per approfondire dati e dinamiche legati all’inverno demografico, comprendere le strategie già adottate e, soprattutto, elaborare insieme nuovi strumenti e soluzioni capaci di costruire un futuro sostenibile per Lecco”.

“L’obiettivo finale è ambizioso e richiede un impegno collettivo: contribuire a rendere la nostra città più accogliente per le famiglie, attrattiva per i giovani e capace di costruire una comunità vitale, inclusiva e solidale” concludono i coordinatori della conferenza.

L’appuntamento è gratuito e aperto a tutti. Per ragioni organizzative, è richiesta la prenotazione del posto tramite il link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-inverno-demografico-1688970007759 oppure inviando una mail a segr.lecco@azione.it.