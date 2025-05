“Io sto costruendo nel mondo bellezza”, mostra della scuola dell’infanzia Dell’Era Aldè

Espressione di un confronto artistico intorno all’arte

Saper guardare alla bellezza ed esserne testimoni

LECCO – I bambini e le bambine della scuola dell’infanzia Dell’Era Aldè, scuola paritaria FISM appartenente all’Associazione, in collaborazione con Officine Giuseppe Villa invitano tutti alla mostra “Io sto costruendo nel mondo bellezza”. La mostra è espressione di un confronto artistico intorno all’arte che le insegnanti prima e Giuseppe Villa poi, incentrato appunto sul saper guardare alla bellezza ed esserne testimoni. Per questo è stato pensato lo sviluppo di un percorso artistico specifico all’interno della progettazione didattica dell’anno scolastico dal titolo “Meravigliosi schizzi di colore! Il mio sguardo si riempie di bellezza”.

Un ciclo di incontri/laboratori che hanno avuto come obbiettivo di avvicinare i bambini al mondo dell’arte (visiva e sonora) mettendo in contrapposizione stili, tecniche e materiali, confrontando, incontro dopo incontro, una coppia o trio di artisti di epoche differenti ma che presentano caratteristiche e messaggi di bellezza ed estetica comuni. Un invito a scoprire e “imparare” che tutto ciò che ci circonda è bellezza; a volte nascosta e poco evidente; a volte da saper cercare… mentre in altre basta saperla osservare.

Il percorso non ha avuto lo scopo di creare “critici” dell’arte limitando i bambini ad un semplice giudizio “è bello, è brutto”, “mi piace, non mi piace” ma quello di allenare all’osservazione e alla creazione di un giudizio costruttivo “è brutto ma…mi emoziona” “è bello ma… anonimo”. Insomma, l’arte… antica, moderna, contemporanea, sonora… che sia in forma di pittura, scultura, performance, suono/musica diventa in questi laboratori un mezzo per scoprire l’estetica… bella o brutta che sia… (in-fondo) sempre bellezza è!

L’appuntamento è per sabato 24 maggio dalle 17.30 alle 19.30 e domenica 25 maggio dalle 10.30 alle 18 presso C.B. Cornici in via Mazzucconi, 30 a Rancio di Lecco.