Istituti Airoldi e Muzzi. Festa per i 100 anni di Giovanna Bonfanti

Storica bidella di Acquate

La signora Giovanna è stata celebrata con grande affetto

LECCO – Una giornata di festa e commozione agli Istituti Airoldi e Muzzi di Lecco, dove è stato celebrato un traguardo straordinario: i 100 anni della signora Giovanna Bonfanti, nata l’11 agosto 1925.

Il Sindaco di Lecco le ha portato gli auguri e l’omaggio dell’Amministrazione Comunale, mentre la vicepresidente Rosaria Bonacina e il direttore sanitario, dottor Andrea Millul, le hanno trasmesso i saluti e i riconoscimenti degli Istituti Airoldi e Muzzi.

Insieme al marito, Felice Capinni, ha lavorato come custode e bidella presso la scuola elementare di Acquate, dedicandole tempo e grande attenzione. Da due anni è ospite dell’IRAM ed è stata festeggiata dalle figlie Carla e Marinella, insieme agli altri ospiti e al personale di cura del secondo piano della Residenza Medale.