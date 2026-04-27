Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi: Giuseppe Canali confermato alla presidenza

Rinnovato il Consiglio di Amministrazione in carica fino al 2030

Sempre per acclamazione è stata eletta Vicepresidente Donatella Puccia

LECCO – Giuseppe Canali è stato confermato fino al 2030 presidente degli Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi Ets di Lecco. Ad eleggerlo per acclamazione è stato il nuovo Consiglio di Amministrazione degli Istituti, in carica per il quadriennio 2026-2030, che ai sensi dell’art. 8 dello Statuto risulta così composto: Canali Giuseppe e Galli Mario nominati dalla Associazione degli Amici Sostenitori degli IRAM; Crippa Maurizio e Puccia Donatella nominati dal Sindaco di Lecco; Bonacina Rosaria e Emmanuel Micheli nominati dal Comitato composto dal Vicario Episcopale dell’Arcivescovo di Milano, incaricato per la zona III (di cui fa parte la città di Lecco), dai Presidenti della Camera di Commercio di Como – Lecco, dalla Fondazione Comunitaria del lecchese Ente Filantropico e dalla Fondazione Fratelli Frassoni Ente Filantropico; don Walter Magnoni Parroco “pro tempore” della Parrocchia “SS. Giorgio, Caterina ed Egidio” in Acquate di Lecco che è componente di diritto.

Il Presidente Canali ha ringraziato tutti i Consiglieri per la rinnovata fiducia accordata e la Consigliera Donatella Puccia per aver accettato l’incarico di Vicepresidente. Ha inoltre invitato tutti i membri del Consiglio a garantire un contributo attivo e concreto nell’affrontare gli impegni e le scelte dei prossimi anni, ponendo al centro gli interessi degli ospiti, delle loro famiglie e dei lavoratori, attraverso un confronto sereno e responsabile che consenta di assumere le decisioni più opportune.

Sempre per acclamazione è stata eletta Vicepresidente Donatella Puccia, che insieme ad Emmanuel Micheli rappresentano le novità tra i componenti del nuovo CdA.

Classe 1960, residente a Civate, pensionata, Donatella Puccia ha un’esperienza di oltre 40 anni in ambito socio-sanitario e sociale. Diplomata come assistente sociale e quindi laureatasi in Servizio Sociale all’Università degli Studi di Trieste (Facoltà di Scienze della Formazione), ha lavorato prima come assistente sociale presso l’U.S.S.L. n. 63 di Desio, l’ U.S.S.L. n. 17 di Bellano e quindi l’ Azienda U.S.S.L. n. 7 di Lecco Unità Operativa di Psichiatria di Lecco. Dal 2005 al 2017 è stata Responsabile dell’Area Sociale del DSM presso l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco, mentre dal 2017 al 2021 è stata Direttore di struttura dipendente alla Casa Dei Ragazzi Istituto Assistenza Minori Anziani (IAMA) Onlus di Olgiate Molgora. Dall’ottobre 2023 svolge attività di volontariato con l’associazione “Il Granello di senape” di Civate occupandosi di doposcuola ai bambini stranieri e dal dicembre 2024 è tutrice volontaria di minori stranieri non accompagnati (MSNA).

Laureatosi in ingegneria meccanica al Politecnico di Milano con un Master in Business Administration presso la Cornell University degli Stati Uniti, Emmanuel Micheli – lecchese, 57 anni – ha svolto un articolato e ricco percorso nell’ambito della consulenza industriale, in importanti società con sede a Milano: prima come consulente in Consilia Consulting, quindi come senior manager in EuroMerger ed infine, a partire dal 2007, in Opera Sgr, di cui è stato direttore generale e amministratore delegato, per poi diventare nel 2023 amministratore unico di OperaCP Italia, incarico che ancora svolge.