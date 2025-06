Istituto Badoni. Cristian Arrigoni Neri trionfa alla Gara Nazionale di Elettrotecnica

Cristian Arrigoni Neri, studente della classe quarta B AET, lo scorso 29 maggio è salito sul gradino più alto del podio, conquistando il primo posto

LECCO – L’anno scolastico 2024/2025 si è appena concluso con grande soddisfazione per l’Istituto Badoni, che raccoglie i frutti dell’impegno e delle energie investite nell’articolazione di Elettrotecnica.

Il risultato di un percorso impegnativo e in costante crescita è arrivato l’8 e 9 maggio, in occasione della Gara Nazionale di Elettrotecnica, promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e rivolta agli studenti del quarto anno degli Istituti Tecnici e Professionali per l’anno scolastico 2024/2025.

Per questa edizione, l’istituto designato come sede della competizione per il settore “Elettrotecnica ed Elettronica – articolazione Elettrotecnica” è stato l’I.I.S. “G. Vallauri” di Fossano (CN), in quanto vincitore dell’edizione 2023/2024 svoltasi presso l’ITST “J. F. Kennedy” di Pordenone.

“Questa competizione gode di ampia risonanza a livello nazionale, coinvolgendo un numero sempre maggiore di scuole e studenti da tutta Italia – continuano gli organizzatori – A conferma della sua rilevanza, numerose aziende offrono il proprio supporto, contribuendo attivamente alla riuscita dell’evento e testimoniando l’interesse concreto verso un’iniziativa di alto valore formativo e tecnico”.

Le prove affrontate dagli allievi vertevano sui contenuti curriculari del terzo e quarto anno del corso di studi a indirizzo Elettrotecnica ed Elettronica – articolazione Elettrotecnica, e si articolavano in tre esercitazioni, di seguito brevemente descritte:

8 maggio: prima prova inerente alla progettazione di un ciclo di lavoro e montaggio di una parte del ciclo assegnato (durata 5 ore);

9 maggio: seconda prova multidisciplinare di Elettrotecnica ed Elettronica, T.P.S.E.E. e Sistemi Automatici (durata 5 ore).

A tenere alto l’onore dell’Istituto lecchese è stato Cristian Arrigoni Neri, studente della classe quarta B AET, che lo scorso 29 maggio è salito sul gradino più alto del podio, conquistando il primo posto. “Un risultato che premia la creatività, la curiosità e la determinazione, qualità fondamentali per eccellere in una sfida di questo livello. Riservato e silenzioso, Cristian non cerca visibilità, ma dimostra con i fatti il suo desiderio di mettersi alla prova e approfondire con passione le proprie competenze” spiegano gli organizzatori.

Accompagnato dal professor Domenico Porretto, suo docente di Sistemi Automatici, Cristian ha condiviso la sua testimonianza su questa intensa esperienza: “Sono riuscito a completare tutte le prove con buoni risultati, grazie a quanto appreso negli ultimi due anni. Desidero ringraziare tutti i miei insegnanti delle materie di indirizzo, sia teoriche che di laboratorio. Mi hanno supportato con grande disponibilità nella preparazione alla gara, offrendo approfondimenti, chiarimenti e esercitazioni mirate che si sono rivelati fondamentali”.

La gara si è svolta in un ambiente stimolante e perfettamente organizzato. Anche il tempo libero, seppur limitato, è stato valorizzato attraverso attività ben strutturate e coinvolgenti. Come sottolineano da Cristian Arrigoni Neri: “Questo ha contribuito a creare un forte spirito di gruppo, incoraggiando il confronto e favorendo la nascita di nuove amicizie tra studenti e docenti provenienti da contesti differenti”.

“La prova è stata intensa e impegnativa, richiedendo non solo solide conoscenze tecniche, ma anche abilità pratiche di laboratorio e una gestione efficace del tempo – continua Cristian Arrigoni Neri – La mia prima impressione è stata quella di aver svolto bene le prove, anche se non mi aspettavo affatto di aver vinto”.

“È doveroso segnalare che Cristian ha ricevuto anche il premio per l’Elettrotecnica ‘Simone Negri’, istituito in memoria dello studente del Badoni che aveva seguito lo stesso indirizzo di studi e che è prematuramente scomparso – continuano gli organizzatori – Il riconoscimento, promosso dall’azienda Elettromeccanica Galli Italo SPA di Erba, dove Simone Negri ha lavorato, assegna una borsa di studio agli studenti delle classi quarte degli indirizzi di automazione, elettronica ed elettrotecnica che hanno conseguito i migliori risultati negli ultimi due anni scolastici”.

La vittoria di Cristian alla Gara Nazionale si inserisce con pieno merito nella consolidata tradizione del Badoni, da sempre protagonista e distintosi in numerose competizioni di livello nazionale, ottenendo risultati che riflettono l’impegno e la passione dei suoi studenti. Questa è infatti la seconda volta che la più recente articolazione attivata presso l’Istituto lecchese conquista un posto sul podio.

L’Istituto Badoni avrà l’onore di ospitare l’edizione del prossimo anno in qualità di scuola vincitrice. Per l’occasione, gli studenti del Badoni, preparati con grande impegno dai docenti dell’articolazione di elettronica, saranno esentati dalla competizione in quanto Istituto organizzatore, ma potranno comunque partecipare per mettere nuovamente alla prova le proprie capacità e abilità. Ai loro docenti, invece, il compito di preparare la prova per l’edizione 2026.