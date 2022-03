Istituto Badoni, Marco Scala vince le prove individuali alle Olimpiadi di Statistica

Lo studente ha risposto riportando lo strabiliante risultato di 60/60

“Questa vittoria non è solo un successo personale, ma permette alla scuola di poter partecipare alla fase a squadre delle Olimpiadi”

LECCO – Un altro grande riconoscimento è stato attribuito all’istituto Badoni di Lecco, con la vittoria delle prove individuali alle Olimpiadi italiane di statistica, organizzate da Sis e Istat dal 18 al 20 gennaio ultimo scorso e giunte alla loro dodicesima edizione. Primo classificato per il biennio è Marco Scala, studente della classe 1A Liceo delle Scienze applicate, che ha difeso con onore il nome della scuola, mettendosi alla prova in una competizione che ha visto la partecipazione di numerose scuole secondarie presenti in Italia.

La gara prevedeva la suddivisione degli iscritti in due categorie: una per gli studenti del 1° e del 2° anno e un’altra per quelli del 3° e 4° anno. Nel complesso le iscrizioni sono state molte, con 136 istituti sparsi in tutta Italia e ben 4.172 studenti, segno dell’importanza e della notorietà dell’evento.

Marco Scala ha affrontato la prova insieme ad altri compagni, preparati dai rispettivi professori di matematica che, insieme a tutti i colleghi del Dipartimento di matematica dell’Istituto A. Badoni, sono da sempre impegnati in competizioni e particolarmente attenti alle iniziative che possono offrire ai ragazzi importanti opportunità per mettersi in gioco, motivare il loro percorso scolastico e raggiungere risultati soddisfacenti; infatti, anche nelle due passate edizioni gli studenti del Badoni non hanno deluso le aspettative con un 1° e 2° posto raggiunti nella X edizione e un 3° posto nella scorsa edizione, così suddivisi:

Anno 2020

Prove individuali classe I:

1° Diego Colombo (Prof.ssa Chiara Aldeghi)

Prove individuali classe II:

2° Silvia Fioretta (Prof.ssa Simona Colombo)

Anno 2021

Prove individuali classe II:

3° Andrea Dell’Orto (Prof.ssa Isabella Todeschini)

Anno 2022

Prove individuali classe I:

1° Marco Scala 1Als (Prof.ssa Simona Colombo)

6° Andrea Redaelli 1Bls (Prof.ssa Liliana Paparo)

18° Matteo Brivio 1Cmm (Prof.ssa Anna Boghi)

Prove individuali classi III:

9° Diego Colombo 3Als (Prof.ssa Chiara Aldeghi)

Quest’anno la prova affrontata consisteva in 20 quesiti a risposta multipla, ai quali l’alunno Marco Scala ha risposto riportando lo strabiliante risultato di 60/60, che gli ha valso anche i complimenti dell’Istat. Sicuramente un traguardo di cui essere fieri, anche perché l’elenco degli studenti vincitori della prima fase delle Olimpiadi sarà inserito dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) nell’Albo nazionale delle Eccellenze, in base al relativo Decreto ministeriale.

!Essere iscritti è sicuramente motivo di orgoglio condiviso e testimonia l’impegno e la serietà profusi in questa competizione, infatti la vittoria di Marco Scala non è solo un successo personale e sicuramente appagante per il Badoni, ma permette alla scuola, e nello specifico ai tre ragazzi del biennio, di poter partecipare alla seconda fase delle Olimpiadi, quella a squadre, che si terrà a breve”.

La prova, alla quale stanno già lavorando, prevede la redazione di una presentazione, al massimo di dodici slide, contenente l’analisi di un insieme di dati di fonte Istat come richiesto dalla traccia e che ha come tema la seguente richiesta: “I cambiamenti climatici chiedono con urgenza di monitorare lo stato delle risorse del pianeta, e uno dei punti previsti dal Piano europeo Next Generation EU è proprio quello relativo alla necessità di una Europa più verde. Anche il Piano nazionale di ripresa e resilienza per l’Italia ha queste finalità e, tra gli obiettivi concreti da realizzare, c’è quello relativo alla mobilità sostenibile. Per raggiungere tali ambiziosi obiettivi è necessario conoscere la situazione del proprio territorio attraverso le statistiche ufficiali”.

“L’augurio è quello di poter gareggiare al meglio delle loro capacità e riconoscere che la statistica ha sicuramente delle applicazioni importanti e per nulla scontate – dicono dal Badoni -. Un in bocca al lupo a tutti e tre”.