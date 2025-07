Istituto Badoni. Un anno scolastico ricco di successi e riconoscimenti per gli studenti

Premi e borse di studio per studenti meritevoli e protagonisti di progetti concreti e innovativi

Cerimonia di premiazione per i riconoscimenti assegnati

LECCO – Ormai giunti alla chiusura dell’anno scolastico 2024/2025, l’Istituto Badoni festeggia i traguardi raggiunti dopo un percorso impegnativo e ricco di iniziative, che ha visto come protagonisti i ragazzi dei diversi indirizzi.

Un appuntamento ormai consolidato, che ha riunito Dirigenza, docenti, studenti, genitori e rappresentanze autorevoli. Numerosi sono stati i riconoscimenti conferiti agli studenti, frutto della loro partecipazione a gare nazionali, dell’impegno scolastico e delle collaborazioni con aziende del territorio.

Il lavoro svolto testimonia l’impegno e l’entusiasmo che hanno coinvolto l’intera comunità scolastica, generando soddisfazioni che arricchiscono l’offerta formativa dell’istituto e consolidano sempre più la sinergia tra conoscenze, abilità e competenze.

Il primo riconoscimento assegnato è il Premio Enrico Sirtori, istituito dall’anno scolastico 2004/2005 per onorare la memoria del prof. Enrico Sirtori, docente di Sistemi nell’indirizzo meccanico del Badoni e prezioso collaboratore del Preside, prematuramente scomparso.

Il professor Sirtori ha svolto il suo ruolo all’interno dell’Istituto con grande passione e professionalità. Il premio viene conferito agli studenti delle classi prime, seconde, terze, quarte e quinte che soddisfano i seguenti requisiti di merito: promozione con la migliore media in assoluto tra le classi parallele; per le classi quinte, lo studente che avrà riportato la migliore media di ammissione all’Esame di Stato per ogni indirizzo di specializzazione;

Il fondo stanziato come premio è di 250 euro per ciascun vincitore. Risultano vincitori i seguenti alunni:

Franchi Mattia classe 1 CIT

Negri Enea classe 2 ALS

Rosa Riccardo classe 3 ALS

Greppi Andrea classe 4 CITL

Sala Mattia classe 5 AAET

Sabadini Filippo classe 5 BLS

Di Bella Simone classe 5 CITL

Roda Simone classe 5 CMM

Un prestigioso riconoscimento è stato assegnato agli studenti delle classi quinte con il Premio “Antonio e Luigi Riva – Electro Adda”, giunto alla sua ottava edizione grazie al contributo della Electro Adda Spa di Brivio. Istituito in memoria dei fondatori dell’azienda, che nel 1948 ne avviarono l’attività, il premio valorizza gli studenti dell’Istituto che si sono distinti per conoscenza, competenza e spirito innovativo nella realizzazione di un progetto specifico sviluppato durante l’anno.

Il concorso, rivolto agli studenti delle classi quarta e quinta di tutti gli indirizzi del Badoni, mette in palio un montepremi di 5 mila euro, suddiviso tra i primi tre classificati.

La classifica che ha tenuto conto dei seguenti parametri:

Originalità della soluzione proposta rispetto alle esigenze dei possibili destinatari;

Cooperazione e lavoro di gruppo;

Articolazione e sviluppo del progetto;

Grado e livello di attuazione raggiunto nel corso dell’anno;

Livello di autonomia degli studenti nello sviluppo del progetto;

Significatività delle conoscenze, abilità e competenze messe in campo.

1° classificato – il gruppo della classe 5 BI: Bonanomi Elisa, Bugni Federico, Frigerio Marco,Mazzoleni Davide, Ponzini Andrea, Ricciardelli Federico, Testa Maurizio. Premio 2.500 euro

2° classificato – il gruppo della classe 5 AAET: Bonfanti Giulio, Bucella Matteo, Sala Mattia, Maggioni Samuele. Premio 1.500 euro

3° classificato – il gruppo della classe 5 AAET: Franceschini Diego e Sala Cristian. Premio 1.000 euro.

Un altro importante riconoscimento è stato istituito in memoria di Simone Negri, studente del Badoni prematuramente scomparso. Promosso dall’azienda Elettromeccanica Galli Italo SPA di Erba, dove Simone aveva lavorato, il premio prevede l’assegnazione di due borse di studio del valore di 1.500 euro ciascuna, destinate agli alunni delle classi quarte degli indirizzi di automazione, elettronica ed elettrotecnica che hanno conseguito i migliori risultati negli ultimi due anni scolastici. Per l’anno in corso, le borse di studio sono state assegnate ad Arrigoni Neri Cristian, della classe 4 BAET, vincitore anche della Gara nazionale di Elettrotecnica, e a Rigamonti Gabriele della classe 4 AA.

L’ultimo riconoscimento celebra il brillante secondo posto conquistato da Daniele Zinelli, studente della classe 4 BI, alla Gara Nazionale di Informatica, che si svolge ogni anno a maggio e coinvolge studenti degli Istituti tecnici tecnologici di tutta Italia.

L’edizione 2025, organizzata dall’Istituto Sant’Ilario d’Arzo di Montecchio Emilia, vincitore della scorsa edizione, si è tenuta il 7 e 8 maggio, con la partecipazione di 28 concorrenti provenienti da tutto il Paese. La manifestazione ha rappresentato un’importante occasione non solo per confrontarsi sul piano tecnico, ma anche per favorire la socializzazione tra i partecipanti.

Particolarmente significativa è la testimonianza di Daniele Zinelli, che ha ottenuto una menzione speciale nell’Albo nazionale delle eccellenze degli studenti: “Quando sono stato informato di essere stato selezionato tra i potenziali partecipanti alla gara, non ero particolarmente entusiasta e mi sono presentato alla selezione interna del Badoni senza una preparazione approfondita. Qualche giorno dopo, però, mi è stato comunicato di aver superato la selezione e che martedì 6 maggio sarei partito per Sant’Ilario d’Arzo, sede della competizione. Giunto in albergo, ho avuto modo di conoscere gli altri concorrenti ed è stato proprio in quel momento che ho iniziato a preoccuparmi, osservando la sicurezza con cui affrontavano la prova grazie alla loro preparazione”.

“Il giorno successivo siamo stati accompagnati in pullman all’Istituto Silvio D’Arzo, organizzatore della gara. La prova di analisi di quest’anno si è distinta dalle precedenti: chiedeva di esaminare la struttura di un’applicazione dedicata alla visita della Via Emilia, con domande che richiedevano non solo le consuete competenze informatiche, ma anche un approccio più creativo e meno tecnico, come descrivere l’esperienza di un ipotetico turista o proporre itinerari tematici” spiega Daniele.

“La mattina del terzo giorno è iniziata la seconda prova, che consisteva nella realizzazione di un programma in grado di calcolare il rischio idrogeologico per ciascun comune dell’Emilia, analizzando i dati meteorologici dei giorni precedenti – prosegue Daniele Zinelli – La prova non richiedeva competenze tecniche particolarmente avanzate, ma una solida padronanza delle conoscenze di base, garantendo così a tutti i partecipanti le capacità necessarie per affrontarla al meglio”.

“Questa gara è stata un’esperienza davvero stimolante. Sono felice di aver avuto l’opportunità di incontrare altri appassionati di informatica provenienti da tutta Italia. Ritengo che l’Istituto Superiore Sant’Ilario d’Arzo abbia organizzato l’evento e le attività collaterali in modo impeccabile. Il fatto di basare le prove su problemi concreti e legati al territorio emiliano le ha rese ancora più coinvolgenti. Sono pienamente soddisfatto del mio risultato” conclude Daniele Zinelli.